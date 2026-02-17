PSG przetrwało burzę. Świetny spektakl i wielki comeback [WIDEO]

22:55, 17. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

PSG w jednym z ciekawiej zapowiadających się wtorkowych meczów Liga Mistrzów UEFA mierzyło się z AS Monaco. Emocji w tej batalii nie brakowało. Finalnie górą byli Paryżanie (3:2).

Piłkarze PSG
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG z zaliczką przed rewanżem na Parc des Princes

PSG to ekipa, która w tym sezonie ma plan, aby ponownie sięgnąć po triumf w Lidze Mistrzów. Aby jednak myśleć o ambitniejszych celach, we wtorkowy wieczór drużyna Luis Enrique musiała wykonać krok w kierunku awansu do fazy pucharowej rozgrywek. Zadanie nie było łatwe, bo na drodze Paryżan stanęło AS Monaco.

Na pierwszego gola w rywalizacji nie trzeba było długo czekać. Zawodnicy gości najwyraźniej mentalnie byli jeszcze w szatni. Z kolei zespół Sebastien Pocognoli już w pierwszej minucie objął prowadzenie. Bramkę zdobył Folarin Balogun, kierując piłkę do siatki po uderzeniu głową.

Monaco nie zamierzało zadowalać się jednobramkowym prowadzeniem, zdając sobie sprawę z potencjału ofensywnego rywali. Gol na 2:0 padł w 18. minucie. Znów do siatki trafił 23-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych. Tym razem Balogun wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem rywali. Vitinha mógł zdobyć bramkę dla gości w 22. minucie, ale zmarnował rzut karny.

Punktem zwrotnym spotkania była natomiast 29. minuta. Wówczas szkoleniowiec PSG podjął decyzję o zmianie. W miejsce Ousmane Dembele wprowadził na boisko Desire Doue. Joker błysnął niemal natychmiast. Doue strzelił gola kontaktowego i Paryżanie uwierzyli, że jeszcze nie wszystko stracone.

Do wyrównania drużyna Luisa Enrique doprowadziła w 41. minucie. Ze świetnej strony pokazał się Achraf Hakimi. Reprezentant Maroka niczym rasowy napastnik wykorzystał ospałość defensywy Monaco i doprowadził do remisu. Do przerwy było zatem 2:2.

Kolejny ważny moment spotkania miał miejsce w 48. minucie. Po weryfikacji VAR za faul na jednym z rywali czerwoną kartką ukarany został Aleksandr Gołowin. W związku z tym sytuacja gospodarzy mocno się skomplikowała.

Grę z przewagą jednego zawodnika drużyna z Paryża wykorzystała w 67. minucie. Znów na listę strzelców wpisał się Doue i PSG zaliczyło efektowny comeback. Ostatecznie do końca meczu więcej goli już nie padło, mimo że goście mieli jeszcze okazję za sprawą Bradley Barcola.

W najbliższy weekend obie ekipy z Ligue 1 rozegrają kolejne spotkania ligowe. Monaco zmierzy się na wyjeździe z RC Lens. Stołeczny zespół czeka natomiast konfrontacja u siebie z FC Metz. Rewanżowe starcie w Paryżu odbędzie się 25 lutego o godzinie 21:00.

AS Monaco – Paris Saint-Germain 2:3 (2:2)
1:0 Folarin Balogun 1′
2:0 Folarin Balogun 18′
2:1 Desire Doue 29′
2:2 Achraf Hakimi 41′
2:3 Desire Doue 67′

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź