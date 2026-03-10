Mbappe wraca do zdrowia. Wiadomo, co z występem przeciwko Man City

Real Madryt przygotowuje się do pierwszego meczu z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jak informuje COPE, Kylian Mbappe nie wystąpi w tym spotkaniu mimo wyraźnej poprawy stanu jego kolana.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt bez Mbappe przed wielkim starciem

Kylian Mbappe nie pomoże Realowi Madryt w pierwszym meczu z Manchesterem City. Spotkanie odbędzie się w środę w Madrycie i będzie pierwszą częścią dwumeczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zespół chce wypracować przewagę przed rewanżem w Anglii. Sytuację komplikuje jednak duża liczba kontuzji w drużynie.

Francuski napastnik przechodził ostatnio zachowawcze leczenie kolana. Według informacji dziennikarza Melchora Ruiza z COPE jego stan jest już znacznie lepszy. Poprawa nie jest jednak wystarczająca, aby mógł wrócić do gry przeciwko drużynie Pepa Guardioli.

Portal MARCA podaje że piłkarz wrócił w tym tygodniu do Madrytu. Ostatnie dni spędził w Paryżu gdzie realizował plan leczenia. W poniedziałek pojawił się na boisku treningowym. Nie trenował jednak z zespołem i wykonywał jedynie lekki bieg z trenerem przygotowania fizycznego.

Celem sztabu medycznego jest spokojne wprowadzanie zawodnika do treningów. Klub nie chce przyspieszać powrotu i ryzykować pogorszenia urazu. Jednym z możliwych scenariuszy jest krótki występ w meczu z Elche. Taki występ mógłby przygotować napastnika do rewanżu z Manchester City choć na razie nie ma w tej sprawie pewności.

Problemy kadrowe Realu są jednak znacznie większe. W pierwszym meczu zabraknie także Jude’a Bellinghama, Edera Militao, Rodrygo, Davida Alaby, Daniego Ceballosa oraz Alvaro Carrerasa. Sytuacja kadrowa sprawia że zadanie przed spotkaniem z mistrzem Anglii staje się jeszcze trudniejsze.

