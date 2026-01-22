Mbappe goni rekord Ronaldo. Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów

Kylian Mbappe z dużą przewagą przewodzi stawce w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Lider Realu Madryt ma na swoim koncie 11 goli. Francuz jest coraz bliżej pobicia rekordu Cristiano Ronaldo pod względem największej liczby bramek w jednym sezonie Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe w pogoni za rekordem. Klasyfiakcja strzelców Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów, a konkretnie faza ligowa powoli dobiega końca. Za nami 7. kolejka, a drużyny mają do rozegrania jeszcze tylko jedno spotkanie. W minionej serii gier dorobek strzelecki poprawił Kylian Mbappe, który zdobył dwie bramki w meczu z AS Monaco. Na ten moment zajmuje 1. miejsce w klasyfikacji strzelców z dużą przewagą nad resztą stawki. Drugi w rankingu Harry Kane ma 7 goli.

Na podium znaleźli się również Anthony Gordon, Erling Haaland i Victor Osimhen. Każdy z nich po siedmiu meczach ma na swoim koncie 6 bramek. Biorąc pod uwagę obecny dorobek gwiazdy Realu Madryt oraz fakt, że wciąż trwa faza ligowa, nie można wykluczyć, że w tym sezonie pobity zostanie rekord goli w jednym sezonie Ligi Mistrzów. Obecnym rekordzistą jest Cristiano Ronaldo.

W sezonie 2013/2014, gdy Real Madryt wygrywał Ligę Mistrzów, Cristiano Ronaldo zdobył aż 17 bramek. Dwa sezony później był blisko wyrównania rekordu, lecz zakończył rozgrywki z liczbą 16 goli. W kampanii 2019/2020 Robert Lewandowski zdobył 15 bramek, co daje mu 3. miejsce wśród najlepszych strzelców w jednym sezonie Ligi Mistrzów.

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów po 7. kolejce fazy ligowej: