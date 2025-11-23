Marciniak poprowadzi mecz Ligi Mistrzów! Zagra w nim Polak

Szymon Marciniak poprowadzi mecz Napoli - Karabach Agdam w Lidze Mistrzów. Dla polskiego arbitra będzie to czwarte spotkanie w europejskich pucharach. W zespole gości występuje reprezentant Polski - Mateusz Kochalski.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią meczu Napoli – Karabach

Szymon Marciniak ostatnio miał okazję poprowadzić jedno z ważniejszych spotkań w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. We wtorek (18 listopada) był rozjemcą meczu Szkocja – Dania. Tamto starcie miało duży wpływ na sytuację reprezentacji Polski w kontekście marcowych baraży o awans na mundial. Ostatecznie po niesamowitej końcówce górą wyszli Szkoci, wygrywając (4:2).

Teraz decyzją UEFA jeden z najlepszych arbitrów na świecie został wybrany do prowadzenia meczu w Lidze Mistrzów. Szymon Marciniak będzie prowadził spotkanie Napoli – Karabach Agdam, które odbędzie się we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00.

Marciniak do Neapolu uda się ze swoim zespołem. Na linii pomagać mu będą: Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Z kolei arbitrem technicznym będzie Wojciech Myć. Natomiast za pracę na VARze odpowiadać będą: Pol van Boekel z Holandii i Ivan Bebek z Chorwacji.

Podczas meczu Napoli – Karabach na boisku będziemy mogli oglądać jednego reprezentanta Polski. Bramkarzem drużyny z Azerbejdżanu jest Mateusz Kochalski. 25-latek otrzymał ostatnio powołanie od Jana Urbana na listopadowe zgrupowanie Biało-Czerwonych.