Przed nami hit Ligi Mistrzów. Liverpool – Real: przewidywane składy

Liverpool zmierzy się z Realem Madryt w hitowym meczu 4. kolejki Ligi Mistrzów. Na kogo postawią Arne Slot i Xabi Alonso? Sprawdź przewidywane składy na to spotkanie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Na kogo postawią Arne Slot i Xabi Alonso?

Już dziś wieczorem odbędzie się niezwykle emocjonujące spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tegoroczna edycja rozgrywek lepiej rozpoczęła się dla drużyny Królewskich, która po trzech meczach ma na swoim koncie komplet dziewięciu punktów. Z kolei ekipa The Reds zdobyła dotychczas sześć oczek. Wtorkowy pojedynek na Anfield Road może więc okazać się kluczowy w kontekście walki o jak najwyższą pozycję w tabeli.

Trenerzy obu zespołów – Arne Slot oraz Xabi Alonso – prawdopodobnie wybrali już podstawowe składy swoich drużyn na dzisiejszą potyczkę. W ekipie gospodarzy nie zobaczymy dzisiaj między innymi Alexandra Isaka i Jeremiego Frimponga, którzy zmagają się z drobnymi urazami. W ich miejsce mają wystąpić odpowiednio Hugo Ekitike oraz Conor Bradley. Liverpool liczy, że mimo braków kadrowych zdoła przeciwstawić się hiszpańskiemu gigantowi i wykorzysta atut własnego boiska.

W przypadku zespołu przyjezdnych jedyną niewiadomą pozostaje obsada prawej strony defensywy. Dani Carvajal wciąż leczy kontuzję, natomiast Trent Alexander-Arnold dopiero wraca do pełnej sprawności. Wszystko wskazuje na to, iż od pierwszej minuty na tej pozycji zobaczymy Fede Valverde, którego w drugiej połowie może zastąpić angielski wahadłowy. Początek spotkania Liverpool – Real Madryt w ten wtorek, czyli 4 listopada, o godzinie 21:00.

Prawdopodobne jedenastki

Liverpool: Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz – Salah, Ekitike, Gakpo

Real: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Camavinga – Guler, Bellingham – Vinicius, Mbappe