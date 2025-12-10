Liga Mistrzów: wyniki środowych meczów 6. kolejki

Manchester City pokonał Real Madryt (2:1) w najciekawszym spotkaniu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Arsenal również wykonał swoje zadanie i pewnie wygrał w Belgii z Club Brugge (3:0).

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Hit Ligi Mistrzów dla Manchesteru City

Środowe mecze 6. kolejki Ligi Mistrzów rozpoczęły się na stadionach w Azerbejdżanie i Hiszpanii. Karabach Agdam do przerwy remisował z Ajaksem Amsterdam. Po znakomitej końcówce holenderski klub odniósł pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji rozgrywek. Z kolei na Półwyspie Iberyjskim doszło do dużej niespodzianki. Villarreal niespodziewanie przegrał z Kopenhagą (2:3).

Najciekawiej tego dnia zapowiadało się starcie na Santiago Bernabeu między Realem Madryt a Manchesterem City. Choć gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Rodrygo, to przed przerwą The Citizens odpowiedzieli dwoma trafieniami. Arsenal wygrał w meczu wyjazdowym w Belgii z Club Brugge (3:0) i utrzymał pozycję lidera fazy ligowej.

Napoli natomiast przegrało z Benficą Lizbona (0:2). Mistrzowie Włoch ulegli drużynie Jose Mourinho i mocno skomplikowali swoją sytuację w tabeli. PSG nie zdołało wygrać w kraju Basków z Athletikiem Bilbao (0:0). Juventus długo nie mógł znaleźć sposobu na cypryjski Pafos, ale w drugiej połowie strzelił dwa gole.

Wyniki środowych meczów 6. kolejki Ligi Mistrzów:

Karabach Agdam – Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)

Villarreal CF – FC Kopenhaga 2:3 (0:1)

Real Madryt – Manchester City 1:2 (1:2)

Athletic Bilbao – PSG 0:0 (0:0)

Club Brugge – Arsenal 0:3 (0:1)

Bayer Leverkusen – Newcastle United 2:2 (1:0)

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt 2:2 (1:1)

Benfica Lizbona – SSC Napoli 2:0 (1:0)

Juventus – Pafos 2:0 (0:0)