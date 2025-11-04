Lewandowski zabrał głos nt. swojego stanu zdrowia. Na te słowa czekaliśmy

20:41, 4. listopada 2025
Jakub Fudali
Źródło: FC Barcelona

Robert Lewandowski przed meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów na konferencji prasowej powiedział, że z jego zdrowiem jest już wszystko dobrze, a po urazie nie ma śladów.

Robert Lewandowski
Belga News Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski potwierdza, wszystko dobrze po kontuzji

Robert Lewandowski w tym sezonie z pewnością nie ma zbyt wiele szczęścia. Warto bowiem przypomnieć, że na początku kampanii, a właściwie w końcówce okresu przygotowawczego, nabawił się on kontuzji, która wykluczyła go z początkowych kolejek ligi hiszpańskiej. Sytuacja się powtórzyła na początku października, gdy po zgrupowaniu reprezentacji Polski napastnik wrócił do klubu z urazem, który także wykluczył go na kilkanaście dni.

Teraz jednak ze zdrowiem Roberta Lewandowskiego wszystko jest okej i ze względu na liczne problemy zdrowotne Barcelony na innych pozycjach, Polak może liczyć na swoje szanse. Warto jednak pamiętać także o tym, że jego rola w tym sezonie jest mniejsze i to nie tylko ze względu na kontuzje. O tym jednak, że wszystko ze zdrowiem Polaka jest już dobrze powiedział on sam na konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów, gdzie rywalem FC Barcelony będzie Club Brugge.

Czuję się dobrze po kontuzji. ​​Najważniejsze to pomóc drużynie wygrać. W piłce nożnej są momenty, w których trzeba wygrać za wszelką cenę. Jestem pewien, że wrócimy do najwyższej formy. Jeśli będziemy ciężko pracować, możemy wiele wygrać – stwierdził napastnik zespołu z Katalonii cytowany przez oficjalną stronę Barcelony.

