Lewandowski zabrał głos nt. swojego stanu zdrowia. Na te słowa czekaliśmy

Robert Lewandowski przed meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów na konferencji prasowej powiedział, że z jego zdrowiem jest już wszystko dobrze, a po urazie nie ma śladów.

Belga News Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski potwierdza, wszystko dobrze po kontuzji

Robert Lewandowski w tym sezonie z pewnością nie ma zbyt wiele szczęścia. Warto bowiem przypomnieć, że na początku kampanii, a właściwie w końcówce okresu przygotowawczego, nabawił się on kontuzji, która wykluczyła go z początkowych kolejek ligi hiszpańskiej. Sytuacja się powtórzyła na początku października, gdy po zgrupowaniu reprezentacji Polski napastnik wrócił do klubu z urazem, który także wykluczył go na kilkanaście dni.

Teraz jednak ze zdrowiem Roberta Lewandowskiego wszystko jest okej i ze względu na liczne problemy zdrowotne Barcelony na innych pozycjach, Polak może liczyć na swoje szanse. Warto jednak pamiętać także o tym, że jego rola w tym sezonie jest mniejsze i to nie tylko ze względu na kontuzje. O tym jednak, że wszystko ze zdrowiem Polaka jest już dobrze powiedział on sam na konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów, gdzie rywalem FC Barcelony będzie Club Brugge.

– Czuję się dobrze po kontuzji. ​​Najważniejsze to pomóc drużynie wygrać. W piłce nożnej są momenty, w których trzeba wygrać za wszelką cenę. Jestem pewien, że wrócimy do najwyższej formy. Jeśli będziemy ciężko pracować, możemy wiele wygrać – stwierdził napastnik zespołu z Katalonii cytowany przez oficjalną stronę Barcelony.

