Liga Mistrzów rozgrywkami Roberta Lewandowskiego
Robert Lewandowski bardzo dobrze radził sobie do tej pory w każdym klubie, w którym miał okazję występować. Tak było przecież i w Lechu Poznań, w Borussii Dortmund oraz Bayernie Monachium, a od jakiegoś czasu także w FC Barcelonie. To jednak nie rozgrywki ligowe są jego ulubionymi, a właśnie Liga Mistrzów.
Do tej pory kapitan reprezentacji Polski ma 105 goli w Lidze Mistrzów. Jest to trzeci wynik w historii tych rozgrywek. Więcej od napastnika Barcelony strzelali tylko dwaj najwięksi współcześnie piłkarze, a więc Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo. Odpowiednio mają na koncie 129 oraz 140 trafień.
I choć być może Lewandowskiemu nie uda się dogonić zarówno Argentyńczyka, jak i Portugalczyka, to nadal może śrubować swoje liczby. W tym sezonie znów ma szansę bowiem nawet na kilkanaście trafień, szczególnie, że Duma Katalonii liczy na awans do finału tych rozgrywek.
Strzelcy wszechczasów w Lidze Mistrzów:
- Cristiano Ronaldo – 140
- Lionel Messi – 129
- Robert Lewandowski – 105
- Karim Benzema – 90
- Raúl González – 71
- Ruud van Nistelrooy – 60
- Andrij Szewczenko – 59
- Thomas Müller – 57
- Kylian Mbappé – 55
- Thierry Henry – 51
