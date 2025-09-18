Robert Lewandowski od lat goni najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. Obecnie Polak ma 105 trafień i zajmuje trzecie miejsce w tym zestawieniu.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Liga Mistrzów rozgrywkami Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski bardzo dobrze radził sobie do tej pory w każdym klubie, w którym miał okazję występować. Tak było przecież i w Lechu Poznań, w Borussii Dortmund oraz Bayernie Monachium, a od jakiegoś czasu także w FC Barcelonie. To jednak nie rozgrywki ligowe są jego ulubionymi, a właśnie Liga Mistrzów.

Do tej pory kapitan reprezentacji Polski ma 105 goli w Lidze Mistrzów. Jest to trzeci wynik w historii tych rozgrywek. Więcej od napastnika Barcelony strzelali tylko dwaj najwięksi współcześnie piłkarze, a więc Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo. Odpowiednio mają na koncie 129 oraz 140 trafień.

I choć być może Lewandowskiemu nie uda się dogonić zarówno Argentyńczyka, jak i Portugalczyka, to nadal może śrubować swoje liczby. W tym sezonie znów ma szansę bowiem nawet na kilkanaście trafień, szczególnie, że Duma Katalonii liczy na awans do finału tych rozgrywek.

Strzelcy wszechczasów w Lidze Mistrzów:

Cristiano Ronaldo – 140 Lionel Messi – 129 Robert Lewandowski – 105 Karim Benzema – 90 Raúl González – 71 Ruud van Nistelrooy – 60 Andrij Szewczenko – 59 Thomas Müller – 57 Kylian Mbappé – 55 Thierry Henry – 51

