Lewandowski nieobecny. Hiszpanie ocenili Polaka za mecz z Chelsea

FC Barcelona przegrała z Chelsea w hicie Ligi Mistrzów (0:3). Nieco ponad godzinę na boisku spędził Robert Lewandowski. Hiszpańskie media oceniły jego występ w starciu z The Blues.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Nieobecny i zapomniany – tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego

FC Barcelona udowodniła, że w porównaniu do poprzedniego sezonu nie ustabilizowała formy na równym poziomie. Ponownie podopieczni Hansiego Flicka doznali porażki, tracąc punkty w starciu z Chelsea, które było hitem 5. kolejki Ligi Mistrzów (0:3).

Po stronie Katalończyków mieliśmy w kadrze dwóch Polaków: Robert Lewandowski pojawił się w wyjściowej jedenastce i rozegrał ponad godzinę. Z kolei Wojciech Szczęsny całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Między słupkami wystąpił Joan Garcia, który wrócił po kontuzji. W przypadku napastnika reprezentacji Polski ciężko mówić o pozytywach. 37-latek był mało widoczny, a na dodatek nie oddał ani jednego strzału na bramkę rywala. Warto dodać, że wygrał wszystkie pojedynki o piłkę w powietrzu (3/3).

– Nieobecny. Dobre pierwsze minuty, ale później całkowicie zniknął. Nie stworzył nic dla swoich kolegów z drużyny – ocenił występ Roberta Lewandowskiego dziennik Sport.

– Zapomniany. Jeden z nielicznych, którzy weszli w mecz z godnością. Mignął tylko na chwilę, ponieważ Barcelona ledwie przechodziła na połowę rywala. Jego obecność nie miała żadnego sensu – napisało Mundo Deportivo.

Lewandowski w trwającym sezonie wystąpił w 14 meczach, w których zdobył 8 goli. Co ciekawe wszystkie bramki padły na boiskach La Liga. W Lidze Mistrzów nie zanotował jeszcze premierowego trafienia w nowej kampanii.