Lewandowski łączony z innymi klubami! Romano zdradził prawdę

Robert Lewandowski jest często łączony m.in. z Milanem i Fenerbahce. Do przyszłości reprezentanta Polski odniósł się Fabrizio Romano. Jego zdaniem napastnik nie opuści w styczniu FC Barcelony.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Romano zdementował plotki ws. przyszłości Lewandowskiego

Robert Lewandowski rozgrywa prawdopodobnie ostatni sezon w FC Barcelonie. Jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem sezonu, czyli w czerwcu przyszłego roku. Na ten moment nie pojawiły się żadne oficjalne informacje, czy zostanie przedłużony. Sam piłkarz, odpowiadając na pytania dotyczące przyszłości, mówi, że nie spieszy się z podjęciem decyzji.

W mediach co chwilę poruszany jest temat przyszłości Lewandowskiego. Zagraniczne portale regularnie łączą reprezentanta Polski z innymi klubami. Najczęściej mówi się o włoskich i tureckich klubach, gdzie padają nazwy takich drużyn jak AC Milan czy Fenerbahce.

Do zamieszania wokół Polaka odniósł się Fabrizio Romano, czyli jeden z najlepszych dziennikarzy specjalizujących się w transferach. Jego zdaniem Lewandowski na pewno nie zmieni klubu w trakcie zimowego okna transferowego. Natomiast istnieje realna opcja, że latem odejdzie z Barcelony na zasadzie wolnego transferu. Ekspert podkreślił jednak, że na ten moment nie podjęto ostatecznej decyzji.

– Przede wszystkim: wszystkie plotki, które widzieliście o włoskich, tureckich klubach i całej reszcie w kontekście styczniowego okna transferowego – w 100% o tym zapomnijcie. Lewandowski nie odejdzie z Barcelony w styczniu. Druga sprawa: osoby z otoczenia Roberta Lewandowskiego zapewniają, że napastnik nie rozważa zakończenia kariery. Pojawiły się plotki o tym, że Lewandowski miałby zakończyć karierę na koniec sezonu. Moje informacje są takie, że Lewandowski nadal chce grać w piłkę – powiedział Fabrizio Romano.

– Mogę zagwarantować, że Lewandowski na tym etapie niczego jeszcze nie postanowił. Jest w pełni skoncentrowany na Barcelonie. W pełni skoncentrowany na reprezentacji i eliminacjach do mistrzostw świata. Lewandowski nie myśli teraz o swoim kolejnym klubie. Nie podejmie decyzji w listopadzie, nie podejmie jej w grudniu, nie podejmie jej w styczniu. Zapomnijcie o tym – dodał ceniony dziennikarz.