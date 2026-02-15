Kylian Mbappe ma problemy zdrowotne. Arbeloa uspokoił kibiców

Kylian Mbappe opuścił ostatni mecz Realu Madryt. Alvaro Arbeloa zapewnił jednak, że uraz napastnika nie jest poważny i będzie on gotowy na pojedynek z Benfiką Lizbona.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Benfica Lizbona – Real Madryt. Mbappe powinien być gotowy na mecz

Kylian Mbappe nie rozegrał ani minuty w ostatnim pojedynku Realu Madryt z Realem Sociedad w ramach 24. kolejki La Ligi. 27-letni napastnik opuścił kilka treningów z powodu drobnych dolegliwości zdrowotnych. Mimo absencji swojego najlepszego strzelca, ekipa Królewskich poradziła sobie bardzo dobrze, wygrywając 4:1 i wskakując na fotel lidera tabeli. Kibice z niepokojem oczekiwali jednak informacji o stanie zdrowia reprezentanta Francji.

Na pomeczowej konferencji prasowej głos zabrał trener zespołu Los Blancos – Alvaro Arbeloa. Szkoleniowiec stołecznej drużyny został zapytany o dyspozycję mierzącego 180 centymetrów gwiazdora w kontekście nadchodzącego starcia z Benfiką Lizbona.

– Mbappe ma drobny problem z kolanem już od dłuższego czasu. Dzisiaj postanowiliśmy nie ryzykować, żeby był gotowy we wtorek od pierwszej minuty – przyznał Arbeloa, dodając, że wszystko wskazuje na to, iż francuski snajper zagra w wyjściowej jedenastce.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Benfiką Lizboną a Realem Madrytem w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w najbliższy wtorek, 17 stycznia o godzinie 21:00. Potyczka zostanie rozegrana na Estadio da Luz. Przypomnijmy, że zespół Królewskich zajął dopiero 9. miejsce w fazie ligowej, przez co musi rywalizować w play-offach. Powrót Kyliana Mbappe do podstawowego składu może okazać się kluczowy dla losów tego dwumeczu.