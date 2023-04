Kontrowersje w meczu Benfica – Inter? Schmidt: To niewłaściwa decyzja

Benfica nie poradziła sobie z rolą nieznacznego faworyta i przegrała z Interem na własnym stadionie w w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Co o tym starciu powiedział Roger Schmidt, szkoleniowiec Orłów?

PressFocus Na zdjęciu: Roger Schmidt (Benfica Lizbona - Inter Mediolan)

Benfica przegrała z Interem w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Orły w Mediolanie muszą odrobić aż dwie bramki straty

Jak spotkanie Benfica – Inter ocenił Roger Schmidt, trener gospodarzy?

Benfica – Inter. Schmidt: Mecz był wyrównany

Chociaż wielu stawiało Benficę w roli nieznacznego faworyta w starciu z Interem, Orły z Lizbony na własnym stadionie straciły dwa gole i nie zdołały wpisać się na listę strzelców. Ekipa z Portugalii w Mediolanie będzie musiała wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i znaleźć sposób na Nerazzurrich, których przewaga wydaje się co najmniej satysfakcjonująca.

Co po ostatnim gwizdku powiedział Roger Schmidt, opiekun gospodarzy?

– We Włoszech musimy wygrać. Różnica dwóch bramek to nie jest najlepsza sytuacja, ale musimy wierzyć, że nam się uda. To był wyrównany mecz, z niewielką liczbą sytuacji. W drugiej połowie bardziej naciskaliśmy, ale straciliśmy bramkę. Staraliśmy się stwarzać okazje, ale nie jest łatwo przeciwko drużynie, która jest bardzo dobrze zorganizowana i broni się wieloma zawodnikami.

– Moim zdaniem podyktowanie rzutu karnego to niewłaściwa decyzja sędziego. Biorąc to pod uwagę, daliśmy z siebie wszystko. W tych rozgrywkach cały czas gramy z bardzo dobrymi zespołami, które są bardzo skuteczne i potrafią wygrywać tego typu mecze. Nie będzie łatwo grać z Interem, który broni dwubramkowej przewagą, będziemy musieli atakować i jednocześnie nie możemy tracić goli.