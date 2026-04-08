Klęska Barcelony na Camp Nou. Wielki mecz Atletico Madryt [WIDEO]

22:56, 8. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
FC Barcelona przegrała z Atletico Madryt (0:2) na Camp Nou w 1/4 finału Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski został zmieniony już po przerwie. Przed Dumą Katalonii teraz trudne zadanie w rewanżu w stolicy Hiszpanii.

Sensacja na Camp Nou, Atletico z cennym zwycięstwem

FC Barcelona podejmowała Atletico Madryt w środowy wieczór na Spotify Camp Nou w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. W poprzedniej rundzie Duma Katalonii pewnie rozprawiła się z Newcastle United, natomiast Los Rojiblancos wyeliminowali Tottenham Hotspur.

Obie drużyny miały okazję zmierzyć się ze sobą także w miniony weekend w rozgrywkach La Liga. Lepsi okazali się Katalończycy, którzy wygrali (2:1). W wyjściowym składzie gospodarzy od pierwszej minuty pojawił się Robert Lewandowski. Hansi Flick nie mógł jednak skorzystać z kontuzjowanych Raphinhy oraz Frenkiego de Jonga. Zarówno Blaugrana, jak i Atletico chciały już w pierwszym spotkaniu wypracować zaliczkę przed rewanżem, który zostanie rozgrany w następnym tygodniu.

Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando gospodarzy, jednak długo brakowało konkretów pod bramką rywali. Mimo przewagi, kibice nie oglądali goli aż do końcówki tej części spotkania. W 44. minucie sędzia wyrzucił z boiska Pau Cubarsiego, który nieprzepisowo zatrzymał Giuliano Simeone tuż przed polem karnym. Do rzutu wolnego podszedł Julian Alvarez i popisał się kapitalnym uderzeniem i Joan Garcia nie miał nic do powiedzenia.

Tymczasem Lewandowski nie wyszedł na drugą połowę i ten sam los spotkał Pedriego. W miejsce Polaka pojawił się Fermin Lopez, a hiszpańskiego pomocnika zastąpił Gavi. Katalończycy w tym dniu nie potrafili znaleźć drogi do bramki rywali. W 70. minucie Atletico podwyższyło prowadzenie. Alexander Sorloth trafił do siatki po dośrokowaniu Matteo Ruggeriego.

Zawodnicy Atletico sa bliżej awansu do półfinału LM, ale wynik pierwszego meczu będzie musiał potwierdzić w rewanżu. Spotkanie zaplanowano na wtorek, 14 kwietnia, o godzinie 21:00.

FC Barcelona – Atletico Madryt 0:2 (0:1)

0:1 Julian Alvarez 45′

0:2 Alexander Sorloth 70′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości