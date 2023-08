Po transferze zaatakował go duński minister, sprawą zainteresowała się policja. Kamil Wilczek z idola kibiców Broendby stał się „szczurem”, bo odszedł do FC Kopenhaga. Dziś radzi piłkarzom Rakowa, na co uważać w dwumeczu o fazę grupową Ligi Mistrzów https://t.co/nf0Dg3eyRU