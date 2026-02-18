Juventus pod ostrzałem. Del Piero ostrzegł przed konsekwencjami

Juventus zawiódł w pierwszym meczu play-off Ligi Mistrzów z Galatasaray (2:5). Na temat występu Starej Damy w Turcji głos zabrał Alessandro Del Piero w rozmowie z "Tuttosport".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero skomentował występ Juve

Juventus miał ambitny plan, aby wywalczyć awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Niemniej do starcia z Galatasaray drużyna z Serie A podchodziła z pokorą, zdając sobie sprawę z tego, że czeka ją trudne wyzwanie. Jednocześnie Juventus przede wszystkim nie chciał przekreślić swoich szans już w pierwszym występie.

Po pierwszej połowie wszystko układało się po myśli wielokrotnych mistrzów Włoch, którzy prowadzili (2:1). Tymczasem po zmianie stron rozpętała się burza, która sprawiła, że finalnie ekipa ze Stambułu wygrała różnicą trzech trafień (5:2). Rywalizację ocenił były reprezentant kraju.

– Wszystkie aspekty miały wpływ na Luciano Spallettiego, co pokazuje, że wszystko poszło nie tak – powiedział Alessandro Del Piero w rozmowie z „Tuttosport”.

– To pokazuje, że jeśli Juventus nie jest w najlepszej formie, to właśnie ryzykuje. Taka jest rzeczywistość. Ryzykuje popełnianie prostych błędów, które są karane, ryzykuje, że nie będzie miał realnej obecności na boisku – zaznaczył były piłkarz.

– Kiedy grasz co trzy dni i musisz być w najlepszej formie w każdym meczu, wtedy dostrzegasz prawdziwy potencjał drużyny i to właśnie tam może ona aspirować do zakończenia sezonu. Jeśli Juve tego nie znajdzie, będzie im trudno rozegrać trzy mecze tygodniowo, pomimo tego, co pokazali w poprzednich tygodniach – powiedział Del Piero.

Tymczasem już w sobotę Bianconerich czeka potyczka z Como Calcio. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 15:00.