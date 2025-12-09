Juventus odzyskał gwiazdora. Czekał na to 56 dni

Gleison Bremer po 56 dniach wrócił do treningów z zespołem. Według Tuttosport, obrońca ma zostać powołany na mecz z Pafos, a Juventus liczy, że Brazylijczyk szybko wróci do pełnej dyspozycji.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Bremer gotowy na powrót do gry po kontuzji

Gleison Bremer znów daje Juventusowi powody do optymizmu. Brazylijczyk zakończył okres rehabilitacji po operacji kolana i pierwszy raz od blisko dwóch miesięcy trenował z drużyną. To ważny sygnał po obawach, które pojawiły się po jego urazie, szczególnie że rok temu zmagał się z podobnym problemem.

Juventus planuje powołać Bremnera na środowe spotkanie z Pafos w Lidze Mistrzów. Klub chce, by obrońca rozegrał pierwsze minuty już w tym starciu. Kolejnym krokiem ma być większe obciążenie w meczu z Bolonią. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Bremer wróci do wyjściowego składu 20 grudnia w rywalizacji z Romą.

Juventus liczy na jego doświadczenie i przywództwo. Spalletti podkreśla, że zespół potrzebuje większej odpowiedzialności i jedności. W ostatnich tygodniach brakowało stabilizacji, a szkoleniowiec oczekuje, że postawa drużyny zacznie odzwierciedlać jego założenia. Obecność Bremera może tę przemianę przyspieszyć.

Juventus przygotowuje także możliwe korekty w środku pola. Spalletti obawia się tempa gry Pafos i jego nieprzewidywalności. Rozważa ustawienie z Fabio Mirettim, który mógłby dodać więcej jakości. Alternatywą jest większa swoboda dla Cambiaso, wspieranego przez dynamicznych McKenniego lub Kosticia.

Stara Dama potrzebuje wygranej z Pafos. Bianconeri zajmują odległą, 22. lokatę w tabeli Ligi Mistrzów i muszą sięgnąć po trzy punkty, aby przybliżyć się do awansu do kolejnej rundy.

