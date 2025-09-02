Juventus ogłosił kadrę na Ligę Mistrzów. Wiadomo, co z Milikiem

Juventus we wtorek ogłosił kadrę na Ligę Mistrzów w sezonie 2025/26. Niestety w gronie zawodników powołanych nie znalazł się Arkadiusz Milik. Polski napastnik wciąż mierzy się z problemami zdrowotnymi.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Liga Mistrzów: Arkadiusz Milik niezgłoszony przez Juventus

Juventus ma za sobą niezwykle intensywny ostatni dzień letniego okienka. Stara Dama ogłosiła w nim aż dwa głośne wzmocnienia. Do zespołu prowadzonego przez Igora Tudora trafili Edon Zhegrova oraz Lois Openda. Turyńczycy również udanie rozpoczęli rozgrywki ligowe, ponieważ po dwóch rozegranych spotkaniach mają na koncie komplet zwycięstw.

Tymczasem we wtorkowe popołudnie Juventus opublikował nazwiska piłkarzy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26. Wielu polskich kibiców czekało na decyzję, jaką podejmie Stara Dama wobec Arkadiusza Milika. Niestety dotarły do nas złe informacje. Polski napastnik nie znalazł się bowiem w gronie graczy powołanych na europejskie puchary.

Kadra Juventusu na rozgrywki Ligi Mistrzów 2025/26

Bramkarze: Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio

Obrońcy: Gleison Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Filip Kostić, Daniele Rugani, Joao Mario, Andrea Cambiaso, Juan Cabal

Pomocnicy: Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova, Vasilije Adzić, Khephren Thuram, Fabio Miretti, Weston McKennie

Napastnicy: Francisco Conceicao, Dusan Vlahović, Lois Openda, Jonathan David

Lista B: Kenan Yildiz, Jonas Rouhi, Javier Gil Puche, Simone Scaglia, Matteo Fuscaldo, Bruno Martinez

Juventus czekać będzie trudne zadanie po powrocie z przerwy reprezentacyjnej. W najbliższym spotkaniu podopieczni Igora Tudora zmierzą się z Interem Mediolan.