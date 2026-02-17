Inter poważnie osłabiony przed meczem Ligi Mistrzów

Inter przystąpi do pierwszego starcia z Bodo/Glimt poważnie osłabiony w środku pola. Według Sky Sport Italia, w kadrze Nerazzurrich zabraknie Hakana Calhanoglu oraz Davide Frattesiego.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter bez Frattesiego i Calhanoglu na Bodo/Glimt

Inter wyruszył do Norwegii na pierwszy mecz barażowy Ligi Mistrzów bez dwóch ważnych ogniw drugiej linii. Hakan Calhanoglu nie zagra z powodu przemęczenia mięśniowego. Davide Frattesi zmaga się z gorączką. Obaj nie znajdą się w kadrze meczowej na spotkanie z Bodo/Glimt.

Sytuacja Calhanoglu budzi szczególny niepokój. Turecki pomocnik niedawno wrócił do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej urazem. W sobotę pojawił się na murawie jako rezerwowy w meczu z Juventusem. W obecnym sezonie opuścił już dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach z powodu problemów zdrowotnych. Teraz znów musi pauzować.

Brak Frattesiego to kolejny cios dla sztabu szkoleniowego. Włoski pomocnik dawał energię i dynamikę w środku pola. Jego absencja ogranicza pole manewru przy ustalaniu wyjściowego składu. Inter stanie więc przed wyzwaniem znalezienia równowagi w kluczowej fazie sezonu.

Pierwszy mecz z Bodo/Glimt zostanie rozegrany w środę 18 lutego o godzinie 21:00. To starcie będzie niezwykle istotne z perspektywy awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. O tym, że w Norwegii gra się bardzo ciężko przekonały się już największe europejskie drużyny w tym sezonie. Duże problemy miał między innymi Juventus, który rzutem na taśmę wygrał 3:2.

