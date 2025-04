Inter liczy na powrót gwiazdora. Nerwowe oczekiwanie przed Barceloną

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Thuram nadzieją Interu na mecz z Barceloną

Inter Mediolan w środowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów. Simone Inzaghi wierzy, że Marcus Thuram będzie gotowy do gry po urazie mięśniowym, który wykluczył go z trzech ostatnich przegranych spotkań Nerazzurrich.

Według “La Gazzetty dello Sport” francuski napastnik trenował wczoraj na wysokiej intensywności w Appiano Gentile i dziś ma kontynuować zajęcia z pełnym obciążeniem. We wtorek natomiast powinien wrócić do normalnych treningów z drużyną i polecieć z zespołem do Barcelony.

Statystyki są jednoznaczne – z Thuramem Inter zdobywa średnio 2,3 gola na mecz, bez niego zaledwie 0,3. Także Lautaro Martinez odczuwa brak partnera. Argentyńczyk znacznie lepiej prezentuje się na boisku, gdy obok siebie ma francuskiego gwiazdora.

Tymczasem z niepokojem obserwowana jest sytuacja Benjamina Pavarda, który doznał skręcenia lewej kostki. Dziś francuski obrońca przejdzie badania, a jego absencja w meczu z Barceloną jest według “La Gazzetty dello Sport” bardzo prawdopodobna. Jego miejsce może zająć Bisseck.

Na prawej flance ma wystąpić Denzel Dumfries, a po lewej Carlos Augusto, który wyprzedza w hierarchii Federico Dimarco, wciąż szukającego optymalnej formy. “La Gazzetta dello Sport” podkreśla również, że fizyczna kondycja całej drużyny budzi w klubie coraz więcej wątpliwości.