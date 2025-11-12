Wielu kibiców zapewne zadaje sobie pytanie, ile razy Barcelona wygrała Ligę Mistrzów? Odpowiedź jest dość prosta. Każdy fan Dumy Katalonii, wie, że taka sytuacja miała miejsce pięć razy w historii.

LE PICTORIUM/Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona

Ile razy Barcelona wygrała Ligę Mistrzów?

Barcelona to od zawsze jeden z czołowych klubów świata. Duma Katalonii ma wielu fanów nie tylko w Hiszpanii oraz Europie, ale i na całym globie właśnie z powodu wielkich sukcesów, spektakularnej gry oraz tego, że to właśnie w jej barwach grali najwięksi piłkarze świata. Wymieniać ich nazwiska można długo, ale to przecież przede wszystkim wielki Diego Armando Maradona, Leo Messi, czy obecnie Lamine Yamal.

Najważniejsze jednak dla wszystkich kibiców oraz każdego klubu jest jednak fakt, ile razy dany klub wygrał rozgrywki Ligi Mistrzów. W przypadku FC Barcelony odpowiedź jest prosta, taka sytuacja miała miejsce do tej pory pięć razy. Pierwszy raz w sezonie 1991/1992, co jest dość późnym osiągnieciem dla takiego zespołu. Warto bowiem przypomnieć, że rozgrywki te – jeszcze wówczas pod inną nazwą – założono w 1955 roku. Niemniej wtedy pokonano zespół Sampdorii Genua.

W kolejnych latach fani ze stolicy Katalonii mogli jednak liczyć na kolejne zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Drugi w historii triumf przyszedł bowiem w sezonie 2005/2006. Wówczas w finale pokonali oni Arsenal 2:1, choć to Kanonierzy schodzili na przerwę z prowadzeniem. Następne zwycięstwo to rok 2009 i mecz z Manchesterem United. Wtedy było łatwiej, bowiem pewnie pokonali oni rywali 2:0. Co ciekawe, dwa lata później obie te ekipy znów spotkały się w finale Ligi Mistrzów i znów lepsza okazała się Duma Katalonii. Hiszpanie wygrali tamtą potyczkę 3:1, a starcie toczyło się na słynnym Wembley.

Ostatni, jak do tej pory, triumf Barcelony w Lidze Mistrzów to sezon 2014/15. Wówczas na Stadionie Olimpijskim w Berlinie pokonali Juventus Turyn 3:1. Drużynę prowadził Luis Enrique. Tak więc od 10 lat zespół Balugrany pozostaje bez zwycięstwa w najważniejszych klubowych rozgrywkach. Być może w tym roku to się zmieni.

Kluby z największą liczą triumfów w Lidze Mistrzów