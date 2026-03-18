Gwiazdor Realu strącił z tronu Messiego i Ronaldo. Można o nich zapomnieć

Real Madryt wyeliminował Manchester City z Ligi Mistrzów, a centralną postacią dwumeczu był Vinicius Jr. Według "Mundo Deportivo" Brazylijczyk nie tylko rozstrzygnął rywalizację, ale też sygnalizuje zmianę układu sił.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Vinicius Jr błyszczy w Lidze Mistrzów

Vinicius Jr. przesądził o losach rewanżu, zdobywając dwie bramki w momencie ogromnej presji. Wcześniej miał istotny udział w pierwszym spotkaniu. Jego zagrania pojawiały się wtedy, gdy Real Madryt najbardziej ich potrzebował. To właśnie on nadał rytm rywalizacji i odebrał przeciwnikowi wiarę w odwrócenie losów dwumeczu.

Coraz wyraźniej widać zmianę w hierarchii europejskiego futbolu. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi odeszli już jakiś czas temu na boczny tor. W ich miejsce pojawia się nowa postać, która definiuje najważniejsze starcia. Vinicius wpływa na przebieg meczów fazy pucharowej z regularnością, której brakuje innym napastnikom.

Dane liczbowe potwierdzają jego wyjątkową skuteczność. Od debiutu w sezonie 2018/19 Brazylijczyk brał udział przy 29 golach w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Na ten dorobek składa się 16 bramek oraz 13 asyst. Co więcej, trafiał do siatki w pięciu kolejnych meczach tej fazy, obejmujących różne sezony.

Na tle rywali jego przewaga pozostaje wyraźna. Kylian Mbappe ma 22 udziały przy golach, a Robert Lewandowski 21. W ujęciu ostatnich dziesięciu sezonów Vinicius nadal pozostaje liderem tej klasyfikacji. Pod wodzą Alvaro Arbeloi jego znaczenie jeszcze wzrosło, a wszystkie trafienia w obecnej edycji padły w tym okresie

