Guardiola nagle wywołał Juergena Kloppa. „Nie zdawaliście sobie sprawy”

Pep Guardiola wrócił wspomnieniami do rywalizacji z Juergenem Kloppem. Trener Manchesteru City zaskoczył swoją wypowiedzią po meczu z Realem Madryt.

Guardiola wspomina Kloppa po porażce z Realem

Manchester City po raz kolejny odpadł z Ligi Mistrzów po starciu z Realem Madryt. Po meczu Pep Guardiola odniósł się nie tylko do rywala, ale też do przeszłości swojej trenerskiej kariery.

Hiszpan został zapytany o to, czy Real Madryt jest jego największym wyzwaniem. Odpowiedź była zaskakująca. Szkoleniowiec wskazał bowiem na zupełnie innego przeciwnika.

– Moim największym wyzwaniem był Klopp. Byliście tutaj w Hiszpanii i nie zdawaliście sobie sprawy, czym to było – przyznał Guardiola.

Trener Manchesteru City podkreślił, że pojedynki z zespołami prowadzonymi przez Juergena Kloppa były wyjątkowo wymagające.

– Aby grać tyle razy przeciwko Realowi z tą generacją, to było możliwe. Wygrywaliśmy jedni i drudzy, statystycznie byliśmy bardzo blisko – tłumaczył.

Guardiola zaznaczył również, że choć Real Madryt częściej eliminował jego drużynę, to sposób gry jego zespołu również był na bardzo wysokim poziomie.

Po kolejnej porażce w Lidze Mistrzów Manchester City musi teraz skupić się na innych celach. Najbliższym wyzwaniem będzie finał krajowego pucharu, który może jeszcze uratować sezon zespołu.