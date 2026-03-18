Guardiola nagle wywołał Juergena Kloppa. „Nie zdawaliście sobie sprawy”

Guardiola wspomina Kloppa po porażce z Realem
Manchester City po raz kolejny odpadł z Ligi Mistrzów po starciu z Realem Madryt. Po meczu Pep Guardiola odniósł się nie tylko do rywala, ale też do przeszłości swojej trenerskiej kariery.
Hiszpan został zapytany o to, czy Real Madryt jest jego największym wyzwaniem. Odpowiedź była zaskakująca. Szkoleniowiec wskazał bowiem na zupełnie innego przeciwnika.
– Moim największym wyzwaniem był Klopp. Byliście tutaj w Hiszpanii i nie zdawaliście sobie sprawy, czym to było – przyznał Guardiola.
Trener Manchesteru City podkreślił, że pojedynki z zespołami prowadzonymi przez Juergena Kloppa były wyjątkowo wymagające.
– Aby grać tyle razy przeciwko Realowi z tą generacją, to było możliwe. Wygrywaliśmy jedni i drudzy, statystycznie byliśmy bardzo blisko – tłumaczył.
Guardiola zaznaczył również, że choć Real Madryt częściej eliminował jego drużynę, to sposób gry jego zespołu również był na bardzo wysokim poziomie.
Po kolejnej porażce w Lidze Mistrzów Manchester City musi teraz skupić się na innych celach. Najbliższym wyzwaniem będzie finał krajowego pucharu, który może jeszcze uratować sezon zespołu.