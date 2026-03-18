Guardiola nagle wywołał Juergena Kloppa. „Nie zdawaliście sobie sprawy”

07:33, 18. marca 2026
Jakub Boroń
Pep Guardiola wrócił wspomnieniami do rywalizacji z Juergenem Kloppem. Trener Manchesteru City zaskoczył swoją wypowiedzią po meczu z Realem Madryt.

Na zdjęciu: Juergen Klopp

Guardiola wspomina Kloppa po porażce z Realem

Manchester City po raz kolejny odpadł z Ligi Mistrzów po starciu z Realem Madryt. Po meczu Pep Guardiola odniósł się nie tylko do rywala, ale też do przeszłości swojej trenerskiej kariery.

Hiszpan został zapytany o to, czy Real Madryt jest jego największym wyzwaniem. Odpowiedź była zaskakująca. Szkoleniowiec wskazał bowiem na zupełnie innego przeciwnika.

– Moim największym wyzwaniem był Klopp. Byliście tutaj w Hiszpanii i nie zdawaliście sobie sprawy, czym to było – przyznał Guardiola.

Trener Manchesteru City podkreślił, że pojedynki z zespołami prowadzonymi przez Juergena Kloppa były wyjątkowo wymagające.

– Aby grać tyle razy przeciwko Realowi z tą generacją, to było możliwe. Wygrywaliśmy jedni i drudzy, statystycznie byliśmy bardzo blisko – tłumaczył.

Guardiola zaznaczył również, że choć Real Madryt częściej eliminował jego drużynę, to sposób gry jego zespołu również był na bardzo wysokim poziomie.

Po kolejnej porażce w Lidze Mistrzów Manchester City musi teraz skupić się na innych celach. Najbliższym wyzwaniem będzie finał krajowego pucharu, który może jeszcze uratować sezon zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości