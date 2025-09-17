Barcelona rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowego spotkania z Newcastle. Hansi Flick powołał zawodników na to starcie. Brakuje jednej z gwiazd.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zacznie LM bez kluczowego gracza

Sezon 2025/26 w Lidze Mistrzów rozpoczął się we wtorek. Swoje mecze rozegrały już takie ekipy, jak Arsenal, Juventus i Real Madryt. W czwartek do rywalizacji przystąpi Barcelona. Pierwszym przeciwnikiem Dumy Katalonii będzie Newcastle. Ten pojedynek zostanie rozegrany na St. James’ Park, stadionie drużyny z Premier League.

Dzień przed tym starciem Hansi Flick powołał grupę zawodników, z których będzie mógł skorzystać w potyczce ze Srokami. Do Anglii wybierze się 23 piłkarzy. Kogo brakuje w kadrze meczowej? Największym nieobecnym jest Lamine Yamal. Uraz gwiazdy okazał się bardziej poważny niż przypuszczano. Oto data potencjalnego powrotu 18-latka.

W samolot zmierzający do Newcastle wsiądą oczywiście dwaj Polacy, czyli Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Golkiper zajmie miejsce na ławce rezerwowych – „jedynką” Blaugrany jest Joan Garcia. Natomiast napastnik ma szansę na występ od pierwszej minuty – Flick najprawdopodobniej dokona zmiany na pozycji numer „dziewiątki”.

Kadra Barcelony na mecz z Newcastle:

Bramkarze:

Joan García

Wojciech Szczęsny

Diego Kochen

Obrońcy:

Ronald Araújo

Pau Cubarsí

Andreas Christensen

Gerard Martín

Jules Koundé

Eric García

Jofre

Pomocnicy:

Fermín López

Pedri

Marc Casadó

Dani Olmo

Frenkie de Jong

Marc Bernal

Napastnicy: