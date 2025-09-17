Barcelona zacznie LM bez kluczowego gracza
Sezon 2025/26 w Lidze Mistrzów rozpoczął się we wtorek. Swoje mecze rozegrały już takie ekipy, jak Arsenal, Juventus i Real Madryt. W czwartek do rywalizacji przystąpi Barcelona. Pierwszym przeciwnikiem Dumy Katalonii będzie Newcastle. Ten pojedynek zostanie rozegrany na St. James’ Park, stadionie drużyny z Premier League.
Dzień przed tym starciem Hansi Flick powołał grupę zawodników, z których będzie mógł skorzystać w potyczce ze Srokami. Do Anglii wybierze się 23 piłkarzy. Kogo brakuje w kadrze meczowej? Największym nieobecnym jest Lamine Yamal. Uraz gwiazdy okazał się bardziej poważny niż przypuszczano. Oto data potencjalnego powrotu 18-latka.
W samolot zmierzający do Newcastle wsiądą oczywiście dwaj Polacy, czyli Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Golkiper zajmie miejsce na ławce rezerwowych – „jedynką” Blaugrany jest Joan Garcia. Natomiast napastnik ma szansę na występ od pierwszej minuty – Flick najprawdopodobniej dokona zmiany na pozycji numer „dziewiątki”.
Kadra Barcelony na mecz z Newcastle:
Bramkarze:
- Joan García
- Wojciech Szczęsny
- Diego Kochen
Obrońcy:
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Andreas Christensen
- Gerard Martín
- Jules Koundé
- Eric García
- Jofre
Pomocnicy:
- Fermín López
- Pedri
- Marc Casadó
- Dani Olmo
- Frenkie de Jong
- Marc Bernal
Napastnicy:
- Ferran Torres
- Robert Lewandowski
- Raphinha
- Marcus Rashford
- Roony Bardghji
- Toni Fernández