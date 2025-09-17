Flick powołał kadrę na Newcastle. Barcelona bez gwiazdy w LM!

10:55, 17. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Barcelona

Barcelona rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowego spotkania z Newcastle. Hansi Flick powołał zawodników na to starcie. Brakuje jednej z gwiazd.

Hansi Flick
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zacznie LM bez kluczowego gracza

Sezon 2025/26 w Lidze Mistrzów rozpoczął się we wtorek. Swoje mecze rozegrały już takie ekipy, jak Arsenal, Juventus i Real Madryt. W czwartek do rywalizacji przystąpi Barcelona. Pierwszym przeciwnikiem Dumy Katalonii będzie Newcastle. Ten pojedynek zostanie rozegrany na St. James’ Park, stadionie drużyny z Premier League.

Dzień przed tym starciem Hansi Flick powołał grupę zawodników, z których będzie mógł skorzystać w potyczce ze Srokami. Do Anglii wybierze się 23 piłkarzy. Kogo brakuje w kadrze meczowej? Największym nieobecnym jest Lamine Yamal. Uraz gwiazdy okazał się bardziej poważny niż przypuszczano. Oto data potencjalnego powrotu 18-latka.

W samolot zmierzający do Newcastle wsiądą oczywiście dwaj Polacy, czyli Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Golkiper zajmie miejsce na ławce rezerwowych – „jedynką” Blaugrany jest Joan Garcia. Natomiast napastnik ma szansę na występ od pierwszej minuty – Flick najprawdopodobniej dokona zmiany na pozycji numer „dziewiątki”.

Kadra Barcelony na mecz z Newcastle:

Bramkarze:

  • Joan García
  • Wojciech Szczęsny
  • Diego Kochen

Obrońcy:

  • Ronald Araújo
  • Pau Cubarsí
  • Andreas Christensen
  • Gerard Martín
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Jofre

Pomocnicy:

  • Fermín López
  • Pedri
  • Marc Casadó
  • Dani Olmo
  • Frenkie de Jong
  • Marc Bernal

Napastnicy:

  • Ferran Torres
  • Robert Lewandowski
  • Raphinha
  • Marcus Rashford
  • Roony Bardghji
  • Toni Fernández

