Flick ostrzega Barcelonę. To będzie trudny test

07:18, 10. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Hansi Flick przygotowuje Barcelonę do ważnego meczu z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Przed pierwszym spotkaniem 1/8 finału trener Katalończyków podkreślił, że jego zespół musi zachować pełną koncentrację.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick skupia się wyłącznie na meczu

Hansi Flick spotkał się z mediami przed wyjazdowym meczem Barcelony z Newcastle United. Niemiecki szkoleniowiec zaznaczył, że jego drużyna musi być przygotowana na bardzo wymagające spotkanie. Rywale słyną z intensywnego pressingu oraz szybkich ataków. – Newcastle gra bardzo dobrze. Będą naciskać jeden na jednego i są bardzo szybcy w ataku. Musimy bronić z dumą i odwagą – powiedział trener Barcelony.

Szkoleniowiec odniósł się również do wcześniejszej porażki z Atletico Madryt w krajowym pucharze. Flick przyznał, że zespół dokładnie przeanalizował tamto spotkanie. Według niego problemem była przede wszystkim gra defensywna całej drużyny. – Rozmawialiśmy o tym meczu bardzo szczerze. Nie broniliśmy jako zespół tak, jak chcieliśmy. Jeśli nie wywierasz presji, bardzo trudno jest się skutecznie bronić – przyznał.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Podczas konferencji prasowej pojawiły się także pytania o sytuację w klubie oraz zbliżające się wybory prezydenckie w Barcelonie. Flick podkreślił jednak, że nie zamierza zajmować się sprawami pozasportowymi. – Skupiam się tylko na meczu. To jeden z najważniejszych tygodni naszego sezonu i musimy koncentrować się wyłącznie na spotkaniach – podkreślił szkoleniowiec.

Trener Barcelony zwrócił również uwagę na rolę młodych piłkarzy z akademii La Masia. Flick szczególnie pochwalił Pau Cubarsiego i jego rozwój w ostatnich miesiącach. Niemiec uważa, że młodzi zawodnicy już teraz potrafią grać na najwyższym poziomie europejskiej piłki.

Zobacz również: Śląsk Wrocław przywołuje twarde fakty w sprawie meczu z Wisłą