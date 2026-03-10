Flick ostrzega Barcelonę. To będzie trudny test

Hansi Flick przygotowuje Barcelonę do ważnego meczu z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Przed pierwszym spotkaniem 1/8 finału trener Katalończyków podkreślił, że jego zespół musi zachować pełną koncentrację.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick skupia się wyłącznie na meczu

Hansi Flick spotkał się z mediami przed wyjazdowym meczem Barcelony z Newcastle United. Niemiecki szkoleniowiec zaznaczył, że jego drużyna musi być przygotowana na bardzo wymagające spotkanie. Rywale słyną z intensywnego pressingu oraz szybkich ataków. – Newcastle gra bardzo dobrze. Będą naciskać jeden na jednego i są bardzo szybcy w ataku. Musimy bronić z dumą i odwagą – powiedział trener Barcelony.

Szkoleniowiec odniósł się również do wcześniejszej porażki z Atletico Madryt w krajowym pucharze. Flick przyznał, że zespół dokładnie przeanalizował tamto spotkanie. Według niego problemem była przede wszystkim gra defensywna całej drużyny. – Rozmawialiśmy o tym meczu bardzo szczerze. Nie broniliśmy jako zespół tak, jak chcieliśmy. Jeśli nie wywierasz presji, bardzo trudno jest się skutecznie bronić – przyznał.

Podczas konferencji prasowej pojawiły się także pytania o sytuację w klubie oraz zbliżające się wybory prezydenckie w Barcelonie. Flick podkreślił jednak, że nie zamierza zajmować się sprawami pozasportowymi. – Skupiam się tylko na meczu. To jeden z najważniejszych tygodni naszego sezonu i musimy koncentrować się wyłącznie na spotkaniach – podkreślił szkoleniowiec.

Trener Barcelony zwrócił również uwagę na rolę młodych piłkarzy z akademii La Masia. Flick szczególnie pochwalił Pau Cubarsiego i jego rozwój w ostatnich miesiącach. Niemiec uważa, że młodzi zawodnicy już teraz potrafią grać na najwyższym poziomie europejskiej piłki.

