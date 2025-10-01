Barcelona – PSG: przewidywane składy
FC Barcelona w środę (1 października) zmierzy się z PSG w hicie 2. kolejki Ligi Mistrzów. Od kilku dni wiadomo, że w bramce Katalończyków wystąpi Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski musi zastąpić kontuzjowanego Joana Garcię, który wypadł na kilka tygodni. W spotkaniu możemy zobaczyć także Roberta Lewandowskiego, lecz hiszpańskie media nie są pewne, czy wystąpi od początku.
Część tamtejszych mediów jak Mundo Deportivo czy AS umieścili Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce. Z kolei takie dzienniki jak Sport i Marca widzą na pozycji napastnika Ferrana Torresa. Warto zaznaczyć, że od początku sezonu Hiszpan rywalizuje z Polakiem o miejsce w składzie. Co więcej, wysoką formą udowadnia, że z nim na boisku Barcelona jest równie skuteczna co z Lewandowskim.
Kto powinien zagrać z PSG?
- Ferran Torres 19%
- Robert Lewandowski 81%
37+ Votes
Więcej problemów ze skompletowaniem wyjściowego składu będzie mieć Luis Enrique. W porównaniu do Hansiego Flicka szkoleniowiec PSG ma duży ból głowy ze względu na kontuzje kluczowych zawodników. W hicie Ligi Mistrzów nie zagra: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue czy Marquinhos. Na szczęście pierwotne wieści, że z gry wykluczeni będą również Vitinha, Fabian i Neves okazały się nieprawdą. Cała trójka będzie do dyspozycji trenera i ma znaleźć się w pierwszym składzie na mecz z Barceloną.
Przewidywany składy na mecz Barcelona – PSG wg. dziennika Mundo Deportivo:
Barcelona: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Garcia, Martin – Pedri, Olmo, De Jong – Rashford, Lewandowski, Yamal
PSG: Chevalier – Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Mendes – Fabian, Vitinha, Neves – Lang-In, Ramos, Barcola