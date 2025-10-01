PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona – PSG: przewidywane składy

FC Barcelona w środę (1 października) zmierzy się z PSG w hicie 2. kolejki Ligi Mistrzów. Od kilku dni wiadomo, że w bramce Katalończyków wystąpi Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski musi zastąpić kontuzjowanego Joana Garcię, który wypadł na kilka tygodni. W spotkaniu możemy zobaczyć także Roberta Lewandowskiego, lecz hiszpańskie media nie są pewne, czy wystąpi od początku.

Część tamtejszych mediów jak Mundo Deportivo czy AS umieścili Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce. Z kolei takie dzienniki jak Sport i Marca widzą na pozycji napastnika Ferrana Torresa. Warto zaznaczyć, że od początku sezonu Hiszpan rywalizuje z Polakiem o miejsce w składzie. Co więcej, wysoką formą udowadnia, że z nim na boisku Barcelona jest równie skuteczna co z Lewandowskim.

Kto powinien zagrać z PSG? Ferran Torres

Robert Lewandowski Ferran Torres 19%

Robert Lewandowski 81% 37+ Votes

Więcej problemów ze skompletowaniem wyjściowego składu będzie mieć Luis Enrique. W porównaniu do Hansiego Flicka szkoleniowiec PSG ma duży ból głowy ze względu na kontuzje kluczowych zawodników. W hicie Ligi Mistrzów nie zagra: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue czy Marquinhos. Na szczęście pierwotne wieści, że z gry wykluczeni będą również Vitinha, Fabian i Neves okazały się nieprawdą. Cała trójka będzie do dyspozycji trenera i ma znaleźć się w pierwszym składzie na mecz z Barceloną.

Przewidywany składy na mecz Barcelona – PSG wg. dziennika Mundo Deportivo:

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Garcia, Martin – Pedri, Olmo, De Jong – Rashford, Lewandowski, Yamal

PSG: Chevalier – Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Mendes – Fabian, Vitinha, Neves – Lang-In, Ramos, Barcola