Flick nie chciał o tym rozmawiać. Szybko uciął temat

Hansi Flick jest pewny - Barcelona zasłużyła na zwycięstwo. W pomeczowym wywiadzie trener Blaugrany nie chciał rozmawiać na jeden konkretny temat.

Flick „nie zamierza się kłócić”

Barcelona zdemolowała Olympiakos w spotkaniu 3. kolejki Ligi Mistrzów. Duma Katalonii wygrała aż 6:1. Jednak to nie o hat-tricku Fermina Lopeza i dublecie Marcusa Rahsforda będzie mówiło się najwięcej. Mimo wszystko Hansi Flick próbował uniknąć tematu pracy arbitra.

– Decyzje sędziowskie nie są moim problemem. Nie chcę wdawać się w dyskusję ani kłótnię na ten temat – stwierdził szkoleniowiec Blaugrany. – Na początku meczu mieliśmy pewne trudności, ale zasłużyliśmy na zwycięstwo. Każdy gol jest ważny, tak samo jak każda wygrana – przyznał Niemiec.

– Dzisiejszy sukces był bardzo ważne i doda nam pewności siebie przed El Clásico. To będzie ważny mecz. Nie mamy czasu do stracenia; musimy szybko się zregenerować i być w pełni przygotowani – zakończył Flick.

Barcelona już w niedzielę zmierzy się z Realem Madryt w hitowym starciu 10. kolejki La Liga. El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu rozpocznie się o godzinie 16.15.