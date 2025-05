Finał Ligi Mistrzów Inter – PSG już przeszedł do historii

Inter i PSG zagrają 1 czerwca w Monachium w finale Ligi Mistrzów, który już teraz przechodzi do historii. Jak informuje "Sportitalia", UEFA odnotowała rekordową liczbę aplikacji na bilety na to prestiżowe spotkanie.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter i PSG przyciągają tłumy – finał w Monachium bije rekordy

Inter i Paris Saint-Germain zmierzą się w wielkim finale Ligi Mistrzów sezonu 2024/25, który odbędzie się na stadionie w Allianz Arena w Monachium. Zainteresowanie tym spotkaniem przerosło oczekiwania. Jak donosi „Sportitalia”, nigdy wcześniej UEFA nie otrzymała tylu wniosków o bilety na finał tych rozgrywek.

Ogromny wpływ na skalę wydarzenia ma liczba zgłoszeń ze strony kibiców PSG. W 2020 roku paryżanie również dotarli do finału, ale z powodu pandemii i zamknięcia stadionów, fani nie mogli wspierać zespołu z trybun. Teraz mają szansę nadrobić tamtą nieobecność.

Inter również przyciąga rzesze kibiców. Mediolańczycy awansowali po niezwykle emocjonującym dwumeczu z Barceloną, który zapisał się w pamięci fanów jako prawdziwy spektakl. PSG z kolei wyeliminowało Arsenal, imponując skutecznością i dojrzałością w decydujących momentach półfinału.

Lokalizacja finału również sprzyja frekwencji. Monachium to miasto doskonale skomunikowane z Paryżem i Mediolanem, co zachęca wielu kibiców do podróży samochodowej lub pociągiem, bowiem odległości między tymi miastami nie są zbyt duże. Fani Nerazzurrich będą mieli do pokonania jedynie około 500 km, natomiast francuscy kibice około 850 km. 1 czerwca Allianz Arena stanie się areną jednego z najbardziej wyczekiwanych spotkań sezonu.

