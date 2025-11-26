Estevao w jednym szeregu z Mbappe i Haalandem. Imponujący wyczyn

Estevao jest trzecim nastolatkiem, który strzelił gola w każdym z trzech swoich pierwszych meczów w Lidze Mistrzów w roli podstawowego zawodnika. Wcześniej dokonali tego również Kylian Mbappe oraz Erling Haaland - podaje serwis OptaJoe.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Estevao

Liga Mistrzów. Estevao dorównał Mbappe oraz Haalandowi

Chelsea pokonała Barcelonę 3:0 w hitowym meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, a jednym z bohaterów londyńskiego zespołu został Estevao. Młody Brazylijczyk wpisał się na listę strzelców w 55. minucie, dokładając ważne trafienie do goli Liama Delapa oraz Julesa Kounde, który niefortunnie skierował piłkę do własnej siatki.

Warto dodać, że ekipa Dumy Katalonii przez całą drugą połowę grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Ronalda Araujo, co znacząco utrudniło jej odrabianie strat. Drużyna The Blues kontrolowała przebieg spotkania i zasłużenie sięgnęła po trzy punkty.

Wracając do Estevao, Brazylijczyk zapisał się wczoraj w historii Champions League. Jak podaje serwis statystyczny „OptaJoe”, jest on trzecim nastolatkiem, który zdobył bramkę w każdym z trzech swoich pierwszych meczów w Lidze Mistrzów w roli podstawowego zawodnika. Udało mu się to w wieku 18 lat i 215 dni, co stawia go w jednym rzędzie z Kylianem Mbappe (18 lat i 113 dni) oraz Erlingiem Haalandem (19 lat i 107 dni). Taki wyczyn pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie w skrzydłowym Chelsea.

3 – Estêvão (18y 215d) is the third teenager to score in each of his first three UEFA Champions League starts after Kylian Mbappé (18y 113d) and Erling Haaland (19y 107d). Flourishing. pic.twitter.com/8aswOnQQjs — OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2025

Jedenastokrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Blues od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za 45 milionów euro z Palmeiras. W Londynie szybko stał się jedną z kluczowych postaci zespołu Enzo Mareski, mając już na koncie 17 rozegranych spotkań, 5 zdobytych bramek oraz 1 zaliczoną asystę.

Perspektywiczny prawoskrzydłowy imponuje między innymi dynamiką i odwagą w grze, dzięki czemu jego wartość według fachowego portalu „Transfermarkt” wzrosła do 60 milionów euro. Chelsea może mieć w nim przyszłą gwiazdę światowego formatu.