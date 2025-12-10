Zagadkowa kontuzja Huijsena. Nie wiadomo, co mu dolega

Dean Huijsen od ponad dwóch tygodni nie jest do dyspozycji Xabiego Alonso. Nie wiadomo, co dolega 20-letniemu stoperowi, ponieważ Real Madryt nie wydał żadnego komunikatu - czytamy w gazecie AS.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen nie zagra z Manchesterem City

Real Madryt już w środę, 10 grudnia, zmierzy się z Manchesterem City w hitowym starciu Ligi Mistrzów. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00. Królewscy przystąpią do dzisiejszego spotkania poważnie osłabieni, ponieważ Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z kilku kontuzjowanych zawodników. Sytuacja kadrowa przed jednym z najważniejszych meczów sezonu staje się więc dużym wyzwaniem dla 44-letniego szkoleniowca.

Wśród niedostępnych piłkarzy znajduje się Dean Huijsen, który pauzuje już od ponad dwóch tygodni. 20-letni obrońca doznał urazu w listopadowym spotkaniu z Elche CF (2:2). Co znamienne, Real Madryt do tej pory nie wydał żadnego komunikatu medycznego dotyczącego stanu zdrowia zawodnika.

W praktyce nie wiadomo więc, co dokładnie mu dolega. Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, może chodzić o problem z kolanem lub niesprecyzowane przeciążenie mięśniowe, choć stołeczny klub oficjalnie tego nie potwierdził.

Huijsen, sześciokrotny reprezentant Hiszpanii, trafił do Realu Madryt w czerwcu 2025 roku z AFC Bournemouth za ponad 62 miliony euro. Od tego czasu rozegrał 19 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę w barwach zespołu Los Blancos. Wcześniej występował również w Romie, Juventusie oraz Maladze, której jest wychowankiem. Wszystko wskazuje na to, że na jego powrót do gry trzeba będzie jeszcze poczekać.