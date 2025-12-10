Zagadkowa kontuzja Huijsena. Nie wiadomo, co mu dolega

11:31, 10. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  AS

Dean Huijsen od ponad dwóch tygodni nie jest do dyspozycji Xabiego Alonso. Nie wiadomo, co dolega 20-letniemu stoperowi, ponieważ Real Madryt nie wydał żadnego komunikatu - czytamy w gazecie AS.

Dean Huijsen
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen nie zagra z Manchesterem City

Real Madryt już w środę, 10 grudnia, zmierzy się z Manchesterem City w hitowym starciu Ligi Mistrzów. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00. Królewscy przystąpią do dzisiejszego spotkania poważnie osłabieni, ponieważ Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z kilku kontuzjowanych zawodników. Sytuacja kadrowa przed jednym z najważniejszych meczów sezonu staje się więc dużym wyzwaniem dla 44-letniego szkoleniowca.

Wśród niedostępnych piłkarzy znajduje się Dean Huijsen, który pauzuje już od ponad dwóch tygodni. 20-letni obrońca doznał urazu w listopadowym spotkaniu z Elche CF (2:2). Co znamienne, Real Madryt do tej pory nie wydał żadnego komunikatu medycznego dotyczącego stanu zdrowia zawodnika.

W praktyce nie wiadomo więc, co dokładnie mu dolega. Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, może chodzić o problem z kolanem lub niesprecyzowane przeciążenie mięśniowe, choć stołeczny klub oficjalnie tego nie potwierdził.

POLECAMY TAKŻE

Andrij Łunin
Real Madryt wycenił Andrija Łunina. Potentat chce bramkarza
Jose Mourinho
Mourinho przekazał decyzję ws. powrotu do Realu Madryt
Josep Guardiola
Guardiola uderzył żartem przed starciem z Realem. Media odczytały ukryty sens

Huijsen, sześciokrotny reprezentant Hiszpanii, trafił do Realu Madryt w czerwcu 2025 roku z AFC Bournemouth za ponad 62 miliony euro. Od tego czasu rozegrał 19 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę w barwach zespołu Los Blancos. Wcześniej występował również w Romie, Juventusie oraz Maladze, której jest wychowankiem. Wszystko wskazuje na to, że na jego powrót do gry trzeba będzie jeszcze poczekać.