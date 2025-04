PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Arsenal – Real Madryt. David Alaba może zagrać na lewej obronie

Arsenal kontra Real Madryt to jedna z najciekawszych par ćwierćfinałowych tej edycji Ligi Mistrzów. Premierowe spotkanie między tymi zespołami odbędzie się na Emirates Stadium. Ten pojedynek zostanie rozegrany już w najbliższy wtorek, 8 kwietnia o godzinie 21:00. Warto dodać, że zarówno Kanonierzy, jak i Królewscy zmagają się z plagą kontuzji. W drużynie gości zabraknie chociażby Ferlanda Mendy’ego, który od jakiegoś czasu mierzy się z urazem mięśniowym.

W związku z tym Carlo Ancelotti rozważa wystawienie Davida Alaby na pozycji lewego obrońcy w tej potyczce – poinformował Miguel Angel Diaz z rozgłośni radiowej “Cadena COPE”. Co prawda włoski szkoleniowiec nadal ma do dyspozycji Frana Garcię i Eduardo Camavingę, jednak Hiszpan oraz Francuz nie dają niczego ekstra z przodu. Natomiast 32-letni Austriak słynie ze świetnie ułożonej nogi i na pewno posłałby kilka dokładnych piłek do swoich kolegów z ataku.

Przypomnijmy, że były zawodnik Bayernu Monachium podczas swojej kariery miał już okazję grać na boku defensywy, ale od jakiegoś czasu zdecydowanie lepiej czuje się w środku obrony. 106-krotny reprezentant Austrii dopiero co wrócił po poważnej kontuzji kolana, przez co w obecnym sezonie rozegrał tylko 11 meczów, spędzając na boisku 414 minut. Doświadczony piłkarz przywdziewa koszulkę stołecznego klubu od lipca 2021 roku.