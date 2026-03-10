Chiesa znów poza składem Liverpoolu. Slot ujawnia powód

14:22, 10. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Federico Chiesa nie znalazł się w kadrze Liverpoolu na mecz Ligi Mistrzów z Galatasaray. Trener Arne Slot wyjaśnił podczas konferencji prasowej powód nieobecności reprezentanta Włoch.

Federico Chiesa
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Problemy zdrowotne Chiesy przed meczem w Stambule

Federico Chiesa nie poleciał z Liverpoolem do Stambułu na pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie z Galatasaray odbędzie się we wtorek o godzinie 18:45. Włoski skrzydłowy pozostał w Anglii z powodów zdrowotnych. Decyzję potwierdził trener Arne Slot przed wylotem drużyny.

Szkoleniowiec wyjaśnił że zawodnik źle się poczuł w przeddzień treningu. – Federico nie był na zajęciach, bo wczoraj wieczorem poczuł się źle – powiedział Slot. – Dlatego dziś nie trenował z zespołem i nie poleciał z nami na mecz – dodał trener Liverpoolu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

W kadrze na to spotkanie zabrakło także Alissona Beckera. Bramkarz odczuł lekki ból pod koniec treningu. Sztab medyczny uznał że lepiej będzie jeśli pozostanie w Anglii. Klub nie chciał ryzykować pogłębienia urazu.

Dla Chiesy to kolejny trudny moment w sezonie. Problemy zdrowotne już wcześniej wpływały na jego regularność gry. W obecnych rozgrywkach wystąpił w 29 meczach Liverpoolu. Zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

Statystyki pokazują jednak że rzadko zaczyna spotkania w pierwszym składzie. W wyjściowej jedenastce znalazł się tylko pięć razy. Mimo to selekcjoner reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso może powołać go na baraże do mistrzostw świata 2026 pod koniec miesiąca.

Zobacz również: Śląsk Wrocław przywołuje twarde fakty w sprawie meczu z Wisłą