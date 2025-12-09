Ancelotti wytypował zwycięzcę Ligi Mistrzów. Włoch nie ma wątpliwości

Carlo Ancelotti został poproszony o wytypowanie zwycięzcy Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. - Stawiam na mój Real Madryt - powiedział selekcjoner reprezentacji Brazylii w rozmowie ze stacją telewizyjną TNT Sports.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti stawia na Real Madryt w Lidze Mistrzów

Carlo Ancelotti od maja bieżącego roku pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Brazylii. 66-letni szkoleniowiec znakomicie odnalazł się w nowej roli – doprowadził ekipę Canarinhos do awansu na mundial 2026 i zbiera w Kraju Kawy bardzo pozytywne recenzje. Mimo pełnego zaangażowania w pracę z drużyną narodową, Włoch nie zapomina o swoim byłym pracodawcy, do którego nawiązał w ostatnim wywiadzie.

Ancelotti w rozmowie ze stacją telewizyjną „TNT Sports” został poproszony o wskazanie faworyta do zwycięstwa w Lidze Mistrzów w sezonie 2025/2026. – Stawiam na mój Real Madryt – odpowiedział krótko i zdecydowanie.

Selekcjoner reprezentacji Brazylii uważa, że zespół prowadzony przez Xabiego Alonso wyjdzie z obecnego kryzysu i ponownie stanie się drużyną zdolną sięgnąć po końcowy triumf w rozgrywkach Champions League.

Carlo Ancelotti dobrze zna specyfikę pracy w Madrycie, ponieważ prowadził Real w dwóch okresach – w latach 2013-2015 oraz 2021-2025. To właśnie pod jego wodzą Królewscy zdobyli m.in. trzy tytuły Ligi Mistrzów i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Włoch pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych trenerów w historii stołecznego klubu, a wkład 66-latka w rozwój wielu gwiazd, z Viniciusem na czele, jest do dziś bardzo doceniany na Santiago Bernabeu.