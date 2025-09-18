Camp Nou nie ugości wielkiego hitu Ligi Mistrzów. UEFA potwierdza

Barcelona nie rozegra pierwszego domowego meczu w Lidze Mistrzów na Camp Nou. UEFA potwierdziła, że spotkanie z PSG zaplanowane na 1 października odbędzie się na Estadi Olimpic Lluis Companys.

Mecz Barcelony z PSG odbędzie się na Montujic

FC Barcelona planowała powrót na odnowione Camp Nou już na początku sezonu. Pierwszym testem miał być sierpniowy mecz o Puchar Gampera, jednak opóźnienia w budowie zmusiły klub do rozegrania spotkania na Estadi Johan Cruyff. Podobnie było w przypadku pierwszego meczu ligowego we wrześniu z Valencią, a także będzie w przypadku zbliżającego się starcia z Getafe.

Pierwotny termin ponownego otwarcia Camp Nou został przesunięty na 28 września, kiedy Blaugrana ma zmierzyć się z Realem Sociedad. Nawet jeśli obiekt zostanie wtedy udostępniony, UEFA nie dopuści rozgrywania meczu Ligi Mistrzów w warunkach, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Brak gotowej trybuny bocznej sprawił, że decyzja była jednoznaczna i spotkanie z PSG odbędzie się na Montjuic.

UEFA potwierdziła tę informację w oficjalnym terminarzu rozgrywek. Oznacza to, że starcie z mistrzem Francji 1 października zostanie rozegrane na Estadi Olimpic Lluis Companys, gdzie trwają już przygotowania do organizacji meczu.

Sytuacja Barcelony jest jednak wyjątkowa. Pojawiły się głosy, że w przypadku szybszego zakończenia prac UEFA może pozwolić na zmianę stadionu w trakcie fazy ligowej. Wiele wskazuje zatem na to, że kolejne domowe mecze Blaugrany (z Olympiacosem 21 października, Eintrachtem Frankfurt 9 grudnia i FC Kopenhaga 28 stycznia) odbędą się już na Camp Nou.

