Cały Madryt będzie patrzył na niego. Duży test dla gwiazdy Realu

Real Madryt przygotowuje się do pierwszego meczu z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Według "AS" kluczową postacią Królewskich w tym starciu ma być Vinicius Junior.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Vinicius ma poprowadzić Real Madryt do zwycięstwa

Real Madryt przystąpi do starcia z Manchesterem City w trudnym momencie sezonu. Zespół odpadł już z Copa del Rey. Drużyna traci także cztery punkty do Barcelony w tabeli La Liga. Problemy pogłębiają kontuzje ważnych zawodników. Kylian Mbappe dochodzi do zdrowia po urazie. Ponadto w pierwszym meczu zabraknie także Jude’a Bellinghama, Edera Militao, Rodrygo, Davida Alaby, Daniego Ceballosa oraz Alvaro Carrerasa.

Sytuacja kadrowa sprawia że większa odpowiedzialność spadnie na Viniciusa Juniora. Brazylijczyk ma być główną postacią ofensywy w meczu z mistrzem Anglii. W tym sezonie piłkarz nie błyszczy tak, jak wcześniej. Mimo to brał udział przy 24 golach we wszystkich rozgrywkach.

Forma skrzydłowego w Lidze Mistrzów ostatnio się poprawiła. W czterech ostatnich meczach tych rozgrywek był zaangażowany przy sześciu bramkach. W Realu wierzą że zawodnik znów pokaże swoją najlepszą wersję. Jego występ może być kluczowy dla wyniku pierwszego spotkania.

Statystyki Viniciusa przeciwko Manchesterowi City nie są jednak imponujące. Brazylijczyk grał przeciwko temu rywalowi dziesięć razy. Cztery mecze zakończyły się zwycięstwem Realu. Dwa spotkania przyniosły remis. W tych starciach skrzydłowy zdobył dwa gole i zaliczył pięć asyst.

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że tym razem oczy całego Madrytu będą zwrócone właśnie na Brazylijczyka. Jeśli nie udźwignie ciężaru tego starcia to problemy będzie miał cały zespół. Viniciu ma szansę udowodnić, czy jest prawdziwym liderem, twierdzi „AS”.

