Burza po meczu Realu. Tchouameni nie gryzł się w język

Real Madryt mierzył się z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów. Tymczasem w sprawie spięcia na tle rasistowskim z udziałem Viniciusa Juniora wypowiedział się Aurelien Tchouameni.

fot. Vicente Vidal Fernandez / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni o konflikcie między Viniciusem a Gianluką Prestianim

Real Madryt pokonał Benfikę Lizbona (1:0) w pierwszym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów. Po zakończeniu rywalizacji więcej jednak mówi się o ostrej wymianie zdań między Viniciusem Juniorem a Gianluką Prestianim. Tymczasem na ten temat kilka zdań wyraził jeden z pomocników Los Blancos.

– To niedopuszczalne. Vini powiedział nam, że ten facet nazwał go „małpą”. Z kolei tamten twierdził, że został nazwany „pedałem” czy coś w tym stylu – rzekł Aurelien Tchouameni w rozmowie z Movistar cytowanej przez Markę.

– Vini jednocześnie powiedział nam, że musimy grać dalej. Nie wiem, jak to teraz skomentować. Porozmawiamy o tym, ale to niedopuszczalne – zaznaczył Francuz.

– Powiedziałem, że jeśli pojawi się problem, wyjdziemy wszyscy razem. Ogólnie porozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że musimy wygrać – podsumował Tchouameni.

43-krotny reprezentant Francji ma kontrakt ważny z gigantem ligi hiszpańskiej do końca czerwca 2028 roku. W tym sezonie Tchouameni wystąpił w 33 meczach, notując w nich jedną asystę.

Ekipa z Madrytu rewanżowe starcie z zespołem z Portugalii rozegra 25 lutego na Estadio Santiago Bernabeu. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Zanim jednak do tego dojdzie, Królewskich czekają starcia w La Liga. W najbliższą sobotę Real zmierzy się na wyjeździe z Osasuną.