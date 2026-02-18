Burza po meczu Realu. Tchouameni nie gryzł się w język

08:32, 18. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca / Movistar

Real Madryt mierzył się z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów. Tymczasem w sprawie spięcia na tle rasistowskim z udziałem Viniciusa Juniora wypowiedział się Aurelien Tchouameni.

Aurelien Tchouameni
Obserwuj nas w
fot. Vicente Vidal Fernandez / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni o konflikcie między Viniciusem a Gianluką Prestianim

Real Madryt pokonał Benfikę Lizbona (1:0) w pierwszym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów. Po zakończeniu rywalizacji więcej jednak mówi się o ostrej wymianie zdań między Viniciusem Juniorem a Gianluką Prestianim. Tymczasem na ten temat kilka zdań wyraził jeden z pomocników Los Blancos.

– To niedopuszczalne. Vini powiedział nam, że ten facet nazwał go „małpą”. Z kolei tamten twierdził, że został nazwany „pedałem” czy coś w tym stylu – rzekł Aurelien Tchouameni w rozmowie z Movistar cytowanej przez Markę.

– Vini jednocześnie powiedział nam, że musimy grać dalej. Nie wiem, jak to teraz skomentować. Porozmawiamy o tym, ale to niedopuszczalne – zaznaczył Francuz.

– Powiedziałem, że jeśli pojawi się problem, wyjdziemy wszyscy razem. Ogólnie porozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że musimy wygrać – podsumował Tchouameni.

43-krotny reprezentant Francji ma kontrakt ważny z gigantem ligi hiszpańskiej do końca czerwca 2028 roku. W tym sezonie Tchouameni wystąpił w 33 meczach, notując w nich jedną asystę.

Ekipa z Madrytu rewanżowe starcie z zespołem z Portugalii rozegra 25 lutego na Estadio Santiago Bernabeu. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Zanim jednak do tego dojdzie, Królewskich czekają starcia w La Liga. W najbliższą sobotę Real zmierzy się na wyjeździe z Osasuną.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź