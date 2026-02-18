PSG było na linach. Luis Enrique mówił wprost o presji

07:53, 18. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  RMC Sport

Paris Saint-Germain we wtorkowy wieczór pokonało AS Monaco (3:2) w pierwszym meczu fazy play-off. Po zakończeniu spotkania radości w swoim komentarzu nie krył trener Paryżan.

Luis Enrique
Obserwuj nas w
fot. Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique podsumował starcie AS Monaco – PSG

Paris Saint-Germain zaprezentowało dwie twarze we wtorkowy wieczór w meczu przeciwko AS Monaco. Pierwsze fragmenty rywalizacji nie ułożyły się najlepiej dla giganta Ligue 1. W każdym razie od momentu, gdy na boisku pojawił się Desire Doue w miejsce Ousmane’a Dembele, sytuacja zaczęła się zmieniać. Finalnie ekipa z Parc des Princes wygrała, a po spotkaniu głos zabrał szkoleniowiec Paryżan.

– To był wyjątkowy mecz. Już pierwszy atak Monaco przyniósł bramkę. Później, kiedy opanowali naszą presję, zdobyli drugą bramkę. W takich sytuacjach łatwo stracić pewność siebie, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Przetrwaliśmy jednak ten moment. Duch drużyny był niesamowity. To było bardzo trudne – przekonywał Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

Ousmane Dembele musiał opuścić boisko już w 27. minucie. Na ten temat szkoleniowiec PSG również wyraził kilka słów.

– To normalne. Wszyscy zawodnicy są pod presją. Mamy bardzo młody, ale doświadczony zespół i w tym roku jesteśmy pod presją. Rozwijamy się pod nią. Pokazaliśmy, że potrafimy sobie z nią poradzić – rzekł Hiszpan.

Kluczem do wygranej ekipy z Paryża we wtorek był Desire Doue. W kierunku utalentowanego zawodnika Luis Enrique nie szczędził pochwał.

– W ostatnich tygodniach wszyscy go krytykowali. To niesamowity, wyjątkowy zawodnik. Mamy wielu graczy jego kalibru: bardzo młodych, ale z wielką ambicją. Bardzo się z niego cieszę, bo zasłużył na taki występ – powiedział trener.

PSG swoje kolejne spotkanie rozegra już w sobotę. Zmierzy się wówczas w ramach ligi francuskiej z Metz. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:05.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź