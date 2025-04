Borussia Dortmund ma przechlapane. FC Barcelona jak walec

Borussia Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra z FC Barceloną. Przed drużyną z Bundesligi nie lada wyzwanie, ponieważ są skazywani na pożarcie. Na dodatek Duma Katalonii to najskuteczniejsza drużyna tegorocznej edycji.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona niszczy rywali w Lidze Mistrzów, 32 gole w 10 meczach

Borussia Dortmund w poprzedniej rundzie rywalizowała z OSC Lille o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie na Signal Iduna Park zakończyło się remisem (1:1). Kwestia awansu pozostawała więc sprawą otwartą przed rewanżem we Francji. W nim to podopieczni Bruno Genesio jako pierwsi zdobyli bramkę. Dortmundczycy nie zamierzali się poddawać, odwracając losy dwumeczu w drugiej połowie. Ostatecznie zwycięstwo (2:1) zapewniło im dalszą grę w turnieju.

O półfinał Ligi Mistrzów zmierzą się z FC Barceloną. Przed ekipą z Zagłębia Ruhry bardzo trudne wyzwanie, bowiem Katalończycy są niepokonani od dwudziestu dwóch spotkań we wszystkich rozgrywkach. W tym roku ani razu nie schodzili z boiska pokonani.

To nie koniec złych wiadomości dla Borussii. Przed zbliżającym się meczem na Estadio Olimpico szczególnie przygotowana musi być defensywa zespołu Niko Kovaca. Jeśli myślą o uniknięciu kompromitacji muszą znaleźć sposób na powstrzymanie Roberta Lewandowskiego i spółki. Do tej pory FC Barcelona zdobył aż 32 bramki w 10 spotkaniach Ligi Mistrzów, co daje średnio 3,2 gola na mecz.

Barcelona to najskuteczniejsza drużyna bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna pod wodzą Hansiego Flicka ma więcej strzelonych goli niż Real Madryt (28) i Bayern Monachium (28). Warto przy tym zaznaczyć, że rozegrali o dwa mecze mniej niż wymienione zespoły. Borussia Dortmund tak jak Królewscy i Bawarczycy ma na swoim koncie 28 bramek w 12 rozegranych meczach.