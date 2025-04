Szczęsny zachwycił Hiszpanów! Docenili zachowanie wobec ter Stegena

Wojciech Szczęsny wypowiedzią na temat Marca-Andre ter Stegena zachwycił hiszpańskie media. Munod Deportivo pisze o wielkiej lekcji fair-play w stosunku do kapitana FC Barcelony.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Stawia dobro drużyny ponad swoje interesy – pisze Mundo Deportivo

Wojciech Szczęsny ma za sobą fantastyczne miesiące w FC Barcelonie. Były reprezentant Polski stał się pierwszym wyborem Hansiego Flicka, odpłacając mu za zaufanie postawą na boisku. Z nim w bramce Duma Katalonii nie przegrała żadnego meczu.

Nieuchronnie zbliża się jednak moment, kiedy gotowy do gry będzie Marc-Andre ter Stegen. W Hiszpanii już od jakiegoś czasu trwają dyskusję na temat pozycji pierwszego bramkarza w przyszłym sezonie. Część mediów sugeruje, że “jedynką” powinien być Polak.

Nie brakuje także głosów, że na miejsce między słupkami po swoim powrocie zasługuje ter Stegen. Po ostatnim spotkaniu z Atletico Madryt na temat powrotu Niemca wypowiedział się Szczęsny. “Przyszedłem tu, żeby zastąpić Marka, ale nie będę miał problemu, jak wróci i to miejsce sobie weźmie. Jeśli trener zdecyduje, że wraca kapitan drużyny i broni, to dla mnie jest to sytuacja zrozumiała” – powiedział Szczęsny w pomeczowej rozmowie z TVP Sport.

Wypowiedź bramkarza zachwyciła Hiszpanów. Roger Torello z dziennika Mundo Deportivo zaznaczył, że Polak wykazał się uczciwością wobec kolegi z zespołu. Ponadto docenił postawę Szczęsnego, który według niego postawił dobro Barcelony ponad własne.

– Szczęsny pozostawił decyzję w rękach Flicka i dał jasno do zrozumienia, że ​​stawia dobro drużyny ponad własne interesy – napisał Roger Torello z dziennika Mundo Deportivo.

– Polak wykazał się wielką uczciwością wobec kolegi z drużyny i kapitana, mimo że stał się kluczowym zawodnikiem Barcelony – dodał dziennikarz.