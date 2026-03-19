Barcelona przygotowuje 100 milionów euro i wielką wymianę za gwiazdora

Barcelona jest mocno zainteresowana pozyskaniem Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Najnowszy plan Joana Laporty zakłada ofertę około 100 milionów euro i wymianę innego gracza na napastnika. Informacje w tej sprawie przekazano w podcaście "Que T'hi Jugues".

Barcelona w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Właściwie nie ma wątpliwości, że to najpoważniejszych kandydat do wygrania hiszpańskiej La Liga, a może nawet także Ligi Mistrzów. Pomimo pewnego przebudzenia Realu Madryt, eksperci wskazują właśnie na podopiecznych Hansiego Flicka. Niezależnie jednak, jak zakończy się ten sezon, władze klubu muszą myśleć już o kolejnej kampanii. I transferach.

Nie jest tajemnicą, że Joan Laporta i władze Dumy Katalonii liczą przede wszystkim na sprowadzenie nowego napastnika. W tym kontekście wymienia się przede wszystkim Juliana Alvareza, ale transfer gracza Atletico Madryt będzie wymagający finansowo. Dlatego też Barcelona przygotowuje ofertę w wysokości 100 milionów euro plus jeden z zawodników za Alvareza. O wszystkim poinformowano w podcaście „Que T’hi Jugues”. Nie jest jednak jasne, o jakiego zawodnika z kadry Blaugrany chodzi.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 43 mecze, w których zdobył 17 goli oraz zanotował osiem asyst. Od kilku tygodni, a może nawet miesięcy, Argentyńczyk jest jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku transferowym w Europie. Mowa m.in. o Arsenalu. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 90 milionów euro. Umowa 26-latka w Madrycie wygasa latem 2030 roku.

