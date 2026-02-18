Inter rozpędzony, ale Chivu tonuje nastroje przed kluczowym meczem

10:34, 18. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Uefa.com

Inter Mediolan o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów zmierzy się w środę z Bodo/Glimt. Tymczasem przed pierwszą potyczką w fazie play-off głos zabrał Cristian Chivu.

Cristian Chivu
Obserwuj nas w
fot. NTB / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Cristian Chivu przed spotkaniem Bodo/Glimt – Inter

Inter Mediolan w środowy wieczór ma zamiar wykonać pierwszy krok w kierunku awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Nerazzurri przystąpią do potyczki w świetnych nastrojach, po zwycięstwie nad Juventus (3:2) w Derby d’Italia. Tymczasem swoimi przemyśleniami przed rywalizacją w europejskich pucharach podzielił się szkoleniowiec Czarno-niebieskich.

– Zagraliśmy całkiem nieźle w fazie zasadniczej, mimo że nie udało nam się awansować bezpośrednio do 1/8 finału. Bodo/Glimt to trudny przeciwnik. Poczynili duże postępy. Sprawiali problemy Manchester City i Real Madryt. Rozumiemy, że są silni – powiedział Cristian Chivu cytowany przez Uefa.com.

Mediolańczycy przystąpią do rywalizacji, chcąc odnieść siódme z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Po raz ostatni ekipa ze Stadio Giuseppe Meazza przegrała 20 stycznia, gdy w roli gospodarza uległa Arsenal (1:3).

Inter z ekipą z Norwegii zagra po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej mediolańska drużyna nie miała okazji mierzyć się z Bodo/Glimt. Środowa potyczka będzie premierowym starciem obu zespołów. Piotr Zieliński i spółka przystąpią do rywalizacji, pozostając bez porażki w tym roku w roli gościa, licząc wszystkie rozgrywki. Na wyjeździe Inter przegrał po raz ostatni w grudniu z Bologną, gdy na King Saud University Stadium mierzył się w starciu o Superpuchar Włoch. Wówczas uległ rywalowi w konkursie rzutów karnych.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź