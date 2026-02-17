Real wraca na Estadio da Luz. Takim składem zagra z Benfiką

Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Benfica - Real Madryt: oficjalne składy na mecz Ligi Mistrzów. Królewscy wracają po trzech tygodniach do Lizbony, żądni rewanżu za ostatnią porażkę. Wiadomo, co z występem Kyliana Mbappe.

Alvaro Arbeloa
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Oficjalne składy na mecz Benfica – Real Madryt

Real Madryt we wtorek wieczorem (17 lutego) ponownie spotka się z Benfiką w Lidze Mistrzów na Estadio da Luz. Królewscy trafili na zespół Jose Mourinho w losowaniu par rundy pla-off. Ostatnio mierzyli się ze sobą trzy tygodnie temu. Po dramatycznej końcówce przegrali (2:4), a bramkę w doliczonym czasie gry zdobył bramkarz Orłów – Anatolij Trubin.

Alvaro Arbeloa i spółka są głodni zemsty. Dlatego hiszpański taktyk postawił wszystko na jedną kartę i mimo ostatnich problemów zdrowotnych wystawił Kyliana Mbappe od pierwszej minuty. Francuz opuścił ostatni mecz z Realem Sociedad ze względu na uraz kolana.

Co ciekawe, skład na mecz z Benfiką wygląda identycznie jak z ostatniego spotkania. Jedyną różnicą jest fakt, że Mbappe zastąpił w ataku Garcię. O tym, że Arbeloa wystawi taką samą jedenastkę, informowały wczoraj hiszpańskie media. Na boisku można się spodziewać takich zawodników jak Thibaut Courtois w bramce oraz Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger i Alvaro Carreras w obronie. W środku pola wystąpi trio Tchouameni, Valverde i Camavinga. U boku Mbappe zagra Vinicius Junior i Arda Guler.

Oficjalne składy na mecz Benfica – Real:

Benfica: Trubin – Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl – Schjelderup, Aursnes, Barreiro – Prestianni – Pavlidis, Rafa

Real: Courtois – Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Valverde – Vinicius, Mbappe, Guler

