Real Madryt wraca do Lizbony. Przewidywany skład na mecz z Benfiką

22:16, 16. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope

Real Madryt ponownie zmierzy się z Benfiką w Lidze Mistrzów. Do wyjściowej jedenastki ma wrócić Kylian Mbappe. Oto przewidywane składy na mecz Benfica - Real Madryt.

Kylian Mbappe
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przewidywany skład Realu Madryt na mecz z Benfiką

Real Madryt z ostatniej wizyty w Lizbonie na Estadio da Luz nie ma najlepszych wspomnień. Królewscy sensacyjnie przegrali (2:4), przez co wypadli poza TOP8 i nie uzyskali bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Losowanie rundy play-off ponownie skrzyżowało ekipę Alvaro Arbeloi z Benfiką. Pierwsze spotkanie odbędzie się już we wtorek (17 lutego) o godzinie 21:00.

Z dobrych wiadomości dla kibiców Los Blancos można wyróżnić powrót Kyliana Mbappe. Z informacji serwisu Cope wynika, że Francuz ma wrócić do wyjściowej jedenastki. Ostatnio nie zagrał ze względu na kontuzje, a zastąpił go w pierwszym składzie Gonzalo Garcia.

Co więcej, Cope twierdzi, że Arbeloa planuje wystawić taką samą jedenastkę na mecz z Benfiką, jaka zagrała w ostatni weekend z Realem Sociedad. Jedyną zmianą ma być właśnie powrót Mbappe w miejsce Gonzalo Garcii. U boku Francuza zagra Vinicius Junior. W środku pola prawdopodobnie wystąpią Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler i Eduardo Camavinga. Na bokach obrony ma zagrać Trent Alexander-Arnold i Alvaro Carreras, a w środku Dean Huijsen i Antonio Rudiger. W bramce niezmiennie Thibaut Courtois.

Przewidywany skład Realu Madryt:

Courtois – Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Guler, Valverde, Camavinga – Mbappe, Vinicius

