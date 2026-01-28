Benfica Lizbona – Real Madryt: znamy składy. Wiadomo, co z Mbappe

Benfica Lizbona zmierzy się z Realem Madryt na Estadio da Luz w 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jose Mourinho i Alvaro Arbeloa ogłosili już składy na hitowe starcie.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Znamy składy na mecz Benfica Lizbona – Real Madryt

Benfica Lizbona zmierzy się z Realem Madryt w meczu 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się na Estadio da Luz w środę, 28 stycznia, o godzinie 21:00. Królewscy zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli i są o krok od zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału rozgrywek. Do znakomitej formy wrócił Kylian Mbappe, który w trzech ostatnich potyczkach zdobył pięć bramek. Francuz z powodu uraz w styczniu opuścił trzy spotkania.

Dla trenera Jose Mourinho spotkanie w Lizbonie ma ogromne znaczenie. Portugalczyk od kilku miesięcy prowadzi portugalski gigant i chce sprawić wielką niespodziankę przeciwko Los Blancos. Przypomnijmy, że w 2012 roku Mourinho zdobył mistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt.

Benfica zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli, mając na koncie sześć punktów. Drużyna z Lizbony nadal liczy się w walce o awans do fazy pucharowej. Jednak musi zdobyć komplet punktów w środowym spotkaniu, by zachować szanse, ale musi też oglądać się na rywali.

W meczu w Portugalii Alvaro Arbeloa nadal nie mógł skorzystać z usług Trenta Alexandra-Arnolda (kontuzja uda), Edera Militao (uraz ścięgna udowego), Ferlanda Mendy’ego (kontuzja łydki) oraz Antonio Rudigera (kontuzja kolana).

Oficjalne składy na mecz Benfica – Real Madryt:

Benfica Lizbona: Trubin – Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl – Aursnes, Barreiro – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis

Real Madryt: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Guler, Bellingham – Mastantuono, Vinicius i Mbappe