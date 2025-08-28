Fenerbahce prowadzone przez Jose Mourinho ostatecznie nie zdołało awansować do Ligi Mistrzów. Po porażce z Benfiką portugalski szkoleniowiec zabrał głos na temat spotkania.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho bez ogródek o porażce z Benfiką

Fenerbahce przystępowało do środowego rewanżu po bezbramkowym remisie w pierwszym starciu obu drużyn. Tymczasem w Portugalii turecki zespół nie zdołał zaskoczyć rywali. Decydującego gola dla Benfiki strzelił Kerem Akturkoglu, a trafienie to zapewniło portugalskiej ekipie awans do fazy ligowej elitarnych rozgrywek. Po końcowym gwizdku trener zespołu ze Stambułu podzielił się swoimi refleksjami.

– Benfica to silniejsza i bardziej doświadczona drużyna. Wiedzą, jak grać takie mecze – mówił Jose Mourinho cytowany przez Fanatik.

– Oczywiście jesteśmy rozczarowani, że nie udało się wygrać. W każdym razie Fenerbahce przegrało z lepszym zespołem – kontynuował Portugalczyk.

– W pierwszym spotkaniu obie drużyny były sobie równe, ale w drugim meczu Benfica okazała się lepsza – zaznaczył trener.

– W drugiej połowie rewanżu byliśmy prawdopodobnie nieco lepsi od przeciwnika. Jednak kiedy kontrolowaliśmy grę, musieliśmy radzić sobie w dziesiątkę. Wtedy przegraliśmy – dodał Mourinho.

– Gdy zaczęliśmy nabierać rozpędu, czerwona kartka dla Taliski miała na nas negatywny wpływ. Nie chcę jednak mówić, że przegraliśmy tylko z powodu kontuzji Nelsona Semedo na początku rywalizacji i późniejszego osłabienia – zakończył 62-latek.

W barwach Fenerbahce całe spotkanie przeciwko lizbończykom rozegrał Sebastian Szymański. 26-latek w tej kampanii wystąpił w sześciu meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich jedną asystę.

