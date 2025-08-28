Fenerbahce odpadło, Benfica świętuje. Mourinho ujawinił,co poszło nie tak

08:14, 28. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fanatik

Fenerbahce prowadzone przez Jose Mourinho ostatecznie nie zdołało awansować do Ligi Mistrzów. Po porażce z Benfiką portugalski szkoleniowiec zabrał głos na temat spotkania.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho bez ogródek o porażce z Benfiką

Fenerbahce przystępowało do środowego rewanżu po bezbramkowym remisie w pierwszym starciu obu drużyn. Tymczasem w Portugalii turecki zespół nie zdołał zaskoczyć rywali. Decydującego gola dla Benfiki strzelił Kerem Akturkoglu, a trafienie to zapewniło portugalskiej ekipie awans do fazy ligowej elitarnych rozgrywek. Po końcowym gwizdku trener zespołu ze Stambułu podzielił się swoimi refleksjami.

– Benfica to silniejsza i bardziej doświadczona drużyna. Wiedzą, jak grać takie mecze – mówił Jose Mourinho cytowany przez Fanatik.

– Oczywiście jesteśmy rozczarowani, że nie udało się wygrać. W każdym razie Fenerbahce przegrało z lepszym zespołem – kontynuował Portugalczyk.

POLECAMY TAKŻE

Cristian Chivu
Inter rzuca wyzwanie PSG. Pojedynek gigantów o transfer defensora
Jose Mourinho
Nuno Espirito Santo pod presją. Nottingham szykuje trenerską bombę
Jose Mourinho
Fenerbahce szaleje na rynku. Mourinho bierze piłkarza z Premier League

– W pierwszym spotkaniu obie drużyny były sobie równe, ale w drugim meczu Benfica okazała się lepsza – zaznaczył trener.

– W drugiej połowie rewanżu byliśmy prawdopodobnie nieco lepsi od przeciwnika. Jednak kiedy kontrolowaliśmy grę, musieliśmy radzić sobie w dziesiątkę. Wtedy przegraliśmy – dodał Mourinho.

– Gdy zaczęliśmy nabierać rozpędu, czerwona kartka dla Taliski miała na nas negatywny wpływ. Nie chcę jednak mówić, że przegraliśmy tylko z powodu kontuzji Nelsona Semedo na początku rywalizacji i późniejszego osłabienia – zakończył 62-latek.

W barwach Fenerbahce całe spotkanie przeciwko lizbończykom rozegrał Sebastian Szymański. 26-latek w tej kampanii wystąpił w sześciu meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich jedną asystę.

Czytaj więcej: Manchester United się skompromitował. Amorim rozbrajająco szczery

Jak oceniasz wypowiedź Jose Mourinho po meczu?

  • Trafna i szczera
  • Zbyt usprawiedliwiająca
  • Niewystarczająca
  • Trafna i szczera 50%
  • Zbyt usprawiedliwiająca 0%
  • Niewystarczająca 50%

2+ Votes