Jose Mourinho bez ogródek o porażce z Benfiką
Fenerbahce przystępowało do środowego rewanżu po bezbramkowym remisie w pierwszym starciu obu drużyn. Tymczasem w Portugalii turecki zespół nie zdołał zaskoczyć rywali. Decydującego gola dla Benfiki strzelił Kerem Akturkoglu, a trafienie to zapewniło portugalskiej ekipie awans do fazy ligowej elitarnych rozgrywek. Po końcowym gwizdku trener zespołu ze Stambułu podzielił się swoimi refleksjami.
– Benfica to silniejsza i bardziej doświadczona drużyna. Wiedzą, jak grać takie mecze – mówił Jose Mourinho cytowany przez Fanatik.
– Oczywiście jesteśmy rozczarowani, że nie udało się wygrać. W każdym razie Fenerbahce przegrało z lepszym zespołem – kontynuował Portugalczyk.
– W pierwszym spotkaniu obie drużyny były sobie równe, ale w drugim meczu Benfica okazała się lepsza – zaznaczył trener.
– W drugiej połowie rewanżu byliśmy prawdopodobnie nieco lepsi od przeciwnika. Jednak kiedy kontrolowaliśmy grę, musieliśmy radzić sobie w dziesiątkę. Wtedy przegraliśmy – dodał Mourinho.
– Gdy zaczęliśmy nabierać rozpędu, czerwona kartka dla Taliski miała na nas negatywny wpływ. Nie chcę jednak mówić, że przegraliśmy tylko z powodu kontuzji Nelsona Semedo na początku rywalizacji i późniejszego osłabienia – zakończył 62-latek.
W barwach Fenerbahce całe spotkanie przeciwko lizbończykom rozegrał Sebastian Szymański. 26-latek w tej kampanii wystąpił w sześciu meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich jedną asystę.
