fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karl-Heinz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge o Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów w nowym wydaniu to według wielu opinii zmiana na plus. Ostatnio swoimi przemyśleniami na temat nowej formuły rozgrywek podzielił się członek rady nadzorczej Bayernu Monachium.

– Nowy format Ligi Mistrzów to wyraźna poprawa. W starej fazie grupowej wszystko często rozstrzygało się po czwartej rundzie. Bayern regularnie awansował, a do końca pozostawał jeden lub dwa mecze bez znaczenia – rzekł Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową, cytowany przez Bayern & Germany na platformie X.

– Jestem przede wszystkim kibicem piłki nożnej. Fakt, że cztery najlepsze drużyny, czyli Bayern, Real Madryt, Manchester City i Paris Saint-Germain, musiały przejść przez play-offy w zeszłym sezonie, był dla mnie dowodem na to, o ile ciekawszy jest ten format – kontynuował Niemiec.

– Wielkie kluby zdały sobie sprawę, że aby dostać się do czołowej ósemki, trzeba dawać z siebie wszystko od samego początku, bo tego właśnie wszyscy chcą. Rok temu wiele rzeczy było jeszcze nowych, niektóre czołowe kluby podchodziły spokojniej do jednego czy dwóch meczów. Teraz spodziewam się wyraźnego postępu. Dla kibiców faza grupowa stała się o wiele bardziej emocjonująca. Ciągle zerkają na telefony: „Gdzie jest Bayern? Gdzie jest Real Madryt?”. UEFA dokonała prawdziwego przełomu – przekonywał Rummenigge.

Ekipa z Monachium swoje pierwsze spotkanie w nowej edycji elitarnych rozgrywek zagra w środę wieczorem. Zmierzy się u siebie z Chelsea.

Czytaj więcej: Barcelona ogłosiła miejsce meczu z Getafe. To nie jest ich stadion marzeń