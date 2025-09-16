Barcelona ogłosiła miejsce meczu z Getafe. To nie jest ich stadion marzeń

FC Barcelona w najbliższą niedzielę rozegra kolejne ligowe spotkanie. Zmierzy się u siebie z Getafe. Znane jest już konkretne miejsce rozegrania tego starcia.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona rozegra kolejny mecz na Estadi Johan Cruyff

FC Barcelona wciąż nie może rozgrywać swoich spotkań w roli gospodarza na Camp Nou. Władze klubu muszą zatem decydować się na alternatywne rozwiązania. Potwierdzono już jednocześnie miejsce rozegrania kolejnego meczu Katalończyków w roli gospodarza.

Kataloński klub ogłosił, że spotkanie w ramach piątej kolejki La Liga odbędzie się ponownie na Estadi Johan Cruyff. Na trybunach będzie mogło pojawić się maksymalnie sześć tysięcy widzów. Niedzielna potyczka ligowa będzie jednocześnie drugą, która zostanie rozegrana na tym obiekcie. Wcześniej odbył się tam mecz przeciwko Valencii, w którym mistrz Hiszpanii urządził sobie festiwal strzelecki, wygrywając zdecydowanie 6:0.

Na dziś Barcelona nie może wrócić na Camp Nou ze względu na przedłużającą się przebudowę stadionu. Renowacja areny rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku i jest warta 1,8 miliarda dolarów według medialnych informacji. W poprzednim sezonie Blaugrana musiała rozgrywać swoje mecze domowe na Estadi Olímpic Lluís Companys.

Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka po rozegraniu czterech kolejek ligowych jest wiceliderem tabeli z dorobkiem 10 punktów. To efekt trzech zwycięstw i jednego remisu. Tymczasem na pierwszym miejscu plasuje się Real Madryt z kompletem 12 punktów. Obie ekipy zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu już 26 października.

