Bayern kontra Real w Lidze Mistrzów. Wiadomo, czy zagra Kane

Bayern Monachium zagra we wtorek z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Harry Kane borykał się ostatnio z kontuzją. Przedstawiciel niemieckiego klubu zdradził, czy jest gotowy do gry.

Harry Kane w kadrze Bayernu na mecz z Realem w Lidze Mistrzów

Bayern Monachium o awans do półfinału Ligi Mistrzów zmierzy się w dwumeczu z Realem Madryt. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek (7 kwietnia) na Bernabeu. Przez ostatnie kilka dni niemieckie media rozpisywały się na temat obecności Harry’ego Kane’a. Przypomnijmy, że napastnik nie wziął udziału w ostatnim meczu z Freiburgiem ze względu na drobną kontuzję.

Obecność w kadrze meczowej była więc znakiem zapytania. Dobrym prognostykiem był jednak fakt, że Anglik wziął udział w ostatnim treningu. Ostatecznie został uwzględniony w kadrze zespołu, która poleciała do Madrytu. Max Eberl zasiał jednak ziarno wątpliwości odnośnie występu 32-latka od pierwszej minuty. Wszystko zależy od decyzji Vincenta Kompany’ego.

– Kane zrobił wszystko, co mógł, żeby wziąć udział w meczu z Realem Madryt. Był obecny na ostatnim treningu. Czy zagra od początku, czy nie, to decyzja Vincenta Kompany’ego. Jest z drużyną i czuje się gotowy – powiedział Max Eberl, cytowany przez Fabrizio Romano.

Kane ma za sobą znakomity sezon. Skuteczność napastnika może imponować każdemu. Łącznie ma na swoim koncie aż 48 goli i 5 asyst w 40 meczach. Co więcej, goni rekord Roberta Lewandowskiego w największej liczbie goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. Do pobicia rekordu potrzebuje 11 bramek, a do końca sezonu pozostało sześć meczów.