Wojciech Szczęsny pokonany przez 19-latka
FC Barcelona przystępowała do potyczki z PSG, chcąc zrewanżować się ekipie z Ligue 1 za porażkę sprzed roku. Wówczas gigant z Francji zdeklasował Katalończyków (4:1).
Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. W 19. minucie na listę strzelców wpisał się Ferran Torres. Hiszpan odpłacił się tym samym trenerowi Hansiemu Flickowi za zaufanie. Niemiec broni się jednocześnie decyzją o posadzeniu Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych.
Ostatnie słowo w pierwszej odsłonie należało jednak do Senny’ego Mayulu. Młody piłkarz PSG oddał strzał z lewej nogi po asyście Nuno Mendesa. Wojciech Szczęsny został tym samym zmuszony do kapitulacji, a obie ekipy zeszły na przerwę przy remisie 1:1.
19-letni zawodnik paryżan to młodzieżowy reprezentant Francji, który do pierwszej drużyny PSG trafił w styczniu 2024 roku. W tej kampanii rozegrał pięć spotkań, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.
Ferran Torres natomiast wpisał się na listę strzelców po raz piąty w tym sezonie – w dziewiątym występie. Hiszpan potwierdza tym swoją wysoką formę. Ma kontrakt z Barceloną ważny do końca czerwca 2027 roku, a jego rynkowa wartość została oszacowana na około 40 milionów euro.
Czytaj więcej: Wybuch Viniciusa w Realu! Nie chodziło o Xabiego Alonso