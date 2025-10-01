FC Barcelona w hicie drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów mierzyła się z PSG. W pierwszej odsłonie rywalizacji padły dwa gole. Po jednym dla każdej ze stron.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny pokonany przez 19-latka

FC Barcelona przystępowała do potyczki z PSG, chcąc zrewanżować się ekipie z Ligue 1 za porażkę sprzed roku. Wówczas gigant z Francji zdeklasował Katalończyków (4:1).

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. W 19. minucie na listę strzelców wpisał się Ferran Torres. Hiszpan odpłacił się tym samym trenerowi Hansiemu Flickowi za zaufanie. Niemiec broni się jednocześnie decyzją o posadzeniu Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych.

Ostatnie słowo w pierwszej odsłonie należało jednak do Senny’ego Mayulu. Młody piłkarz PSG oddał strzał z lewej nogi po asyście Nuno Mendesa. Wojciech Szczęsny został tym samym zmuszony do kapitulacji, a obie ekipy zeszły na przerwę przy remisie 1:1.

𝐒𝐄𝐍𝐍𝐘 𝐌𝐀𝐘𝐔𝐋𝐔! 💥 PSG odrabia straty w meczu z Barceloną! 🔝 Wojciech Szczęsny musiał wyciągać piłkę z siatki! 👊



📺 Mecz Barcelony z PSG trwa w CANAL+EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/HCnIuS7gIr — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 1, 2025

19-letni zawodnik paryżan to młodzieżowy reprezentant Francji, który do pierwszej drużyny PSG trafił w styczniu 2024 roku. W tej kampanii rozegrał pięć spotkań, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

Ferran Torres natomiast wpisał się na listę strzelców po raz piąty w tym sezonie – w dziewiątym występie. Hiszpan potwierdza tym swoją wysoką formę. Ma kontrakt z Barceloną ważny do końca czerwca 2027 roku, a jego rynkowa wartość została oszacowana na około 40 milionów euro.

Czytaj więcej: Wybuch Viniciusa w Realu! Nie chodziło o Xabiego Alonso