Barcelona oszukana w meczu z PSG? Tyle błędów mógł popełnić sędzia

Barcelona przegrała spotkanie 2. kolejki Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Czy Blaugrana zasłużyła na porażkę? Hiszpańskie media wskazują trzy sytuacje, w których sędzia mógł popełnić błąd na niekorzyść ekipy Hansiego Flicka.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona and Paris Saint-Germain

Barcelona poszkodowana? Trzy kontrowersyjne sytuacje

Paris Saint-Germain przystąpiło do środowego meczu mocno osłabione, ale i tak zdołało wywieźć trzy punkty z Estadi Olímpic Lluís Companys. Barcelona nie zaprezentowała się na miarę oczekiwań i w drugiej połowie została zdominowana przez gości. Jednak czy Duma Katalonii faktycznie zasłużyła na przegraną?

Portal Archivo VAR wskazuje trzy sytuacje, w których zespół sędziowski mógł podjąć inną decyzję. Pierwszą z nich jest starcie Eric Garcia – Illa Zabarny. Defensor PSG spóźnił się z interwencją w polu karnym i zamiast w piłkę, kopnął w nogę zawodnika Blaugrany. Prowadzący to spotkanie Michael Oliver uznał, że ten kontakt nie zasłużył na podyktowanie jedenastki. Natomiast Pável Fernández, ekspert telewizji Gol, jest przeciwnego zdania.

💥 Eric García reclama penalti de Zabarnyi

🔎 El defensor ucraniano en su intento de despejar el balón golpea en el talón del catalán, nunca toca el balón

❌ Error de Michael Oliver, es penalti

⚽️ #BarçaPSG

🏆 #ChampionsLeague pic.twitter.com/yiny7HHXT4 — Pável Fernández (@PavelFdez) October 1, 2025

W 61. minucie Lamine Yamal upadł tuż przed szesnastką. Przewinienie zanotował Nuno Mendes, który już w pierwszej połowie został ukarany żółtą kartką. Chociaż piłkarze Barcy domagali się reakcji arbitra, reprezentant Portugalii uniknął drugiego napomnienia i mógł kontynuować grę.

🚨💥 ¡𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗣𝗦𝗚!



❌ El VAR ha escogido un frame en el que el balón está saliendo o ha salido ya del pie de Hakimi.



▪️ Es en el frame anterior en el que se produce el primer contacto del pie con el balón. pic.twitter.com/sFQ5CjN5u3 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 1, 2025

Natomiast przy zwycięskiej bramce dla PSG błąd mógł popełnić system VAR. Archivo VAR twierdzi, że do analizy wybrano nieprawidłowe, zbyt wczesne ujęcie. Jednak Goncalo Ramos miał znaleźć się na pozycji spalonej – w momencie podania Achrafa Hakimiego napastnik gości był za linią obrony.