Barcelona oszukana w meczu z PSG? Tyle błędów mógł popełnić sędzia

Barcelona poszkodowana? Trzy kontrowersyjne sytuacje
Paris Saint-Germain przystąpiło do środowego meczu mocno osłabione, ale i tak zdołało wywieźć trzy punkty z Estadi Olímpic Lluís Companys. Barcelona nie zaprezentowała się na miarę oczekiwań i w drugiej połowie została zdominowana przez gości. Jednak czy Duma Katalonii faktycznie zasłużyła na przegraną?
Portal Archivo VAR wskazuje trzy sytuacje, w których zespół sędziowski mógł podjąć inną decyzję. Pierwszą z nich jest starcie Eric Garcia – Illa Zabarny. Defensor PSG spóźnił się z interwencją w polu karnym i zamiast w piłkę, kopnął w nogę zawodnika Blaugrany. Prowadzący to spotkanie Michael Oliver uznał, że ten kontakt nie zasłużył na podyktowanie jedenastki. Natomiast Pável Fernández, ekspert telewizji Gol, jest przeciwnego zdania.
W 61. minucie Lamine Yamal upadł tuż przed szesnastką. Przewinienie zanotował Nuno Mendes, który już w pierwszej połowie został ukarany żółtą kartką. Chociaż piłkarze Barcy domagali się reakcji arbitra, reprezentant Portugalii uniknął drugiego napomnienia i mógł kontynuować grę.
Natomiast przy zwycięskiej bramce dla PSG błąd mógł popełnić system VAR. Archivo VAR twierdzi, że do analizy wybrano nieprawidłowe, zbyt wczesne ujęcie. Jednak Goncalo Ramos miał znaleźć się na pozycji spalonej – w momencie podania Achrafa Hakimiego napastnik gości był za linią obrony.