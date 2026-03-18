Barcelona miała problemy, a później rozbiła rywala. Gole Lewandowskiego! [WIDEO]

Barcelona rozegrała koncertową drugą połowę i rozbiła Newcastle United aż 7-2. W pełni zasłużenie awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dwie bramki w tym spotkaniu ustrzelił Robert Lewandowski.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Koncert Barcelony po przerwie. Aż siedem goli z Newcastle

Ten mecz zaczął się od mocnego uderzenia Barcelony, która objęła prowadzenie już w 6. minucie. Szybki atak bardzo precyzyjnym i spokojnym uderzeniem wykończył Raphinha. Wydawało się, że gospodarze będą mieć ten wynik pod kontrolą, ale prowadzenie stracili jeszcze w pierwszym kwadransie. Defensywa Blaugrany dała się zaskoczyć, a Lewis Hall znakomicie obsłużył Antony’ego Elangę, który pokonał Joana Garcię.

To był dopiero początek emocji w stolicy Katalonii. Trzy minuty po golu wyrównującym Barcelona trafiła po raz drugi. Zamieszanie w polu karnym po stałym fragmencie wykorzystał Marc Bernal, który skierował piłkę do siatki. Radość gospodarzy ponownie trwała dość krótko – Lamine Yamal stracił piłkę blisko swojego pola karnego, a po skutecznym rozegraniu Elanga dorzucił drugiego gola dla Newcastle United.

18 MINUT I TRZY GOLE NA CAMP NOU! 🤯 Najpierw dla Barcelony trafił Raphinha, później wyrównał Anthony Elanga, a kolejne prowadzenie Dumie Katalonii dał Marc Bernal! 🔥🔝



📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/vn4oyVodpI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2026

Na przerwę Barcelona schodziła natomiast przy wyniku 3-2, bowiem Yamal w końcówce wykorzystał rzut karny, który został podyktowany po faulu na Raphinhi. Rezultat mógł być wyższy, ale zarówno Yamal, jak i Robert Lewandowski, nie trafiali w dogodnych sytuacjach.

Barcelona po raz trzeci wychodzi na prowadzenie! 🔥 Raphinha faulowany w polu karnym, a z jedenastu metrów trafia Lamine Yamal! 🎯



📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/ohpyG2EmMu — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2026

Po zmianie stron Barcelona wreszcie przejęła kontrolę nad przebiegiem gry. Kilka minut po wznowieniu meczu do siatki trafił Fermin Lopez, a gola na 5-2 zdobył Lewandowski. Wykorzystał precyzyjną wrzutkę Raphinhi i strzelił głową. W 61. minucie Polak dołożył jeszcze jedną bramkę, tym razem skutecznie wykańczając kontratak i podanie Yamala.

Wynik rywalizacji na 7-2 ustalił Raphinha, który również ustrzelił dublet. W końcówce na murawie pojawił się Wojciech Szczęsny, który zastąpił mającego problemy zdrowotne Garcię. Polski bramkarz obronił jedno uderzenie.

Po rozbiciu Newcastle United drużyna z Katalonii wywalczyła zasłużony awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.