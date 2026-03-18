Barcelona miała problemy, a później rozbiła rywala. Gole Lewandowskiego! [WIDEO]

Koncert Barcelony po przerwie. Aż siedem goli z Newcastle
Ten mecz zaczął się od mocnego uderzenia Barcelony, która objęła prowadzenie już w 6. minucie. Szybki atak bardzo precyzyjnym i spokojnym uderzeniem wykończył Raphinha. Wydawało się, że gospodarze będą mieć ten wynik pod kontrolą, ale prowadzenie stracili jeszcze w pierwszym kwadransie. Defensywa Blaugrany dała się zaskoczyć, a Lewis Hall znakomicie obsłużył Antony’ego Elangę, który pokonał Joana Garcię.
To był dopiero początek emocji w stolicy Katalonii. Trzy minuty po golu wyrównującym Barcelona trafiła po raz drugi. Zamieszanie w polu karnym po stałym fragmencie wykorzystał Marc Bernal, który skierował piłkę do siatki. Radość gospodarzy ponownie trwała dość krótko – Lamine Yamal stracił piłkę blisko swojego pola karnego, a po skutecznym rozegraniu Elanga dorzucił drugiego gola dla Newcastle United.
Na przerwę Barcelona schodziła natomiast przy wyniku 3-2, bowiem Yamal w końcówce wykorzystał rzut karny, który został podyktowany po faulu na Raphinhi. Rezultat mógł być wyższy, ale zarówno Yamal, jak i Robert Lewandowski, nie trafiali w dogodnych sytuacjach.
Po zmianie stron Barcelona wreszcie przejęła kontrolę nad przebiegiem gry. Kilka minut po wznowieniu meczu do siatki trafił Fermin Lopez, a gola na 5-2 zdobył Lewandowski. Wykorzystał precyzyjną wrzutkę Raphinhi i strzelił głową. W 61. minucie Polak dołożył jeszcze jedną bramkę, tym razem skutecznie wykańczając kontratak i podanie Yamala.
Wynik rywalizacji na 7-2 ustalił Raphinha, który również ustrzelił dublet. W końcówce na murawie pojawił się Wojciech Szczęsny, który zastąpił mającego problemy zdrowotne Garcię. Polski bramkarz obronił jedno uderzenie.
Po rozbiciu Newcastle United drużyna z Katalonii wywalczyła zasłużony awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.